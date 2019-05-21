6架蘇-57隱形戰機護航俄總統普丁出行

俄羅斯蘇-57戰機在研發停滯，共同研發國印度退出專案後，俄羅斯總統普丁14日先在6架蘇-57隱形戰機護航下，搭乘伊留申-96（Ilyushin IL-96）總統專機從莫斯科飛到阿斯特拉汗（Astrakhan），接著便在15日宣佈，在2028年以前採購76架蘇-57戰機。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，蘇-57在2010年1月29日首飛，當時它在俄羅斯遠東的尤里•加加林（Yuri Gagarin）飛機製造廠飛了47分鐘。

它是俄羅斯第一款5代戰機，大概和美國的F-22與F-35，還有解放軍的殲-20屬於同級。蘇-57和前幾代戰機的差別在於，它有隱形設計、強大的雷達，以及超音速的巡航能力。

它原本要在2020年量產，但由於技術問題，還有缺乏資金，以致研發步調緩慢。其中1個最大的問題，就在於開發新型發動機。針對蘇-57研製的「產品30」（izdeliye 30）推力可達4.1萬磅（18,600公斤），總推力可達8.2萬磅（37,200公斤）。然而，事實證明，這發動機難以研發，如今還在測試階段。

蘇-57測試「產品30」發動機

由於問題層出不窮，俄羅斯最後只打造了9架原型機，直到最近，莫斯科才承諾，在2027年以前，會採購16架蘇-57。而原本俄方計畫，在2020－2040年間，會採購400－450架。而與俄羅斯共同開發蘇-57，承諾投入60億美元（近1,890億台幣）資金的印度，也因受不了研發進度緩慢，最後選擇徹底退出。

如今據塔斯社報導，俄羅斯會在2028年前採購76架，而這意味除了能組織3支戰鬥機中隊外，還有4架備用。然而，基於某種原因，這些戰機會便宜20％。不過，無論莫斯科或蘇霍伊（Sukhoi）設計局都沒有解釋，為何蘇-57會突然降價。

俄羅斯撇開印度退出開發案，如今正向海外促銷蘇-57，而因堅持採購S-400防空系統，可能被踢出F-35戰機專案的土耳其，就是兜售的對象之一。

俄羅斯官媒說，蘇-57將武裝速度超過5馬赫的高超音速空對地飛彈，讓現有的防空系統難以攔截。不過，分析指出，儘管這款戰機有改良的跡象，但好幾年來，蘇-57專案仍是一團糟，尤其是發動機，更是如此。至於究竟能改善多少，還有待觀察。

(中時電子報)