信義公益基金會加入臺中國家歌劇院開門計劃，首度邀請樂齡團體參訪，於19日安排新竹湖口、南投草屯最高齡91歲的長者到歌劇院欣賞明華園《龍城爭霸》的演出，其中也包括多位歌仔戲研習班的樂齡學員。近80位阿公阿嬤除了一圓近距離觀賞偶像明星演出的夢想，歌劇院還特別安排建築導覽，度過充實而歡喜的一天。

臺中國家歌劇院為推廣藝術教育，推出開門計畫，匯集社會資源以落實藝術平權，至今已邀請近萬人進歌劇院看演出、體驗藝術，以往受邀的大部分是偏鄉學童，此次加入信義房屋，也邀請社區的長輩出門遊玩，到大劇院欣賞明華園創團90週年大戲《龍城爭霸》。

明華園以傳承歌仔戲為使命，保有歌仔戲的民俗活力，增添華麗的舞台效果，成為台灣人氣最旺的歌仔戲團，從野台演到國際舞台，也深受樂齡族群的歡迎。信義公益基金會副執行長卓韻如表示，因為了解社區長輩的喜好，特別為他們挑選歌劇院這一檔節目，像是新竹湖口鄉的長輩曾經在新竹體育場看過明華園的「白蛇傳」公演，對盛大的場面與精采的表演始終念念不忘。

另外住在南投草屯御史社區的洪簡笑阿嬤，今年91歲依然步履輕快，由大女兒陪同一探歌劇院宏偉的建築，並欣賞「大明星」所做的表演。御史社區於104年成立歌仔戲研習班，此次有八位成員參與信義「樂齡藝起玩」臺中國家歌劇院的參訪活動，葉秀妹(77歲)、江慧姬(66歲)分別表示，因為自己也在學歌仔戲，對於歌仔戲在歌劇院演出感覺非常新鮮，得以親見「偶像」孫翠鳳本人並向她學習觀摩演技，覺得特別開心。

信義公益基金會致力關懷高齡議題，每年舉辦「共好計畫」徵選並輔導具創意和影響力的高齡服務計劃，期能翻轉社會大眾對老年的刻板印象，幫助銀髮族群活出健康、活力、與夢想。亦透過「樂齡藝起玩」計畫，鼓勵偏鄉長輩結伴走出家門，接觸優質的藝術文化活動，以豐富心靈生活。例如每年與金曲歌王謝銘祐聯手走入社區，為高齡者舉辦大型「恁的演唱會」。

今年下半年，信義公益基金會還將與台灣另一重量級藝術團體—朱宗慶打擊樂團合作，將樂齡公益巡迴列車開進社區，邀長輩動動手腳、拿起身邊的器具「藝」起玩打擊樂，讓他們在吃飽穿暖之餘，還能以最容易親近的藝術形式，拓展生活的樂趣。

(中時電子報)