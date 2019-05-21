納達爾法網第12冠？運彩這樣玩

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

每年繼澳網之後第二個登場的大滿貫賽事就是法國網球公開賽（French Open），今年5/26熱烈在法國的巴黎舉行，它跟其他大滿貫事最大的不同就是採用「紅土球場」，由於場地摩擦係數較大，球彈跳的速度慢、高度高，接球方有較長時間可以反應，雙方來回擊球的次數會多出許多，有利於體力好、毅力強的選手勝出，賽事也會更加精彩。

近14年法國網球公開賽冠軍戰正確比數統計。(台灣運彩提供)

法網冠軍戰14年來比賽結果。(台灣運彩提供)

只要提到紅土賽事相信大家第一個想到的就是「紅土之王」納達爾，他在近14年的法網就拿下了11次的冠軍，奪冠率高達79％，即使到了最後競爭最為激烈的冠軍大戰，還是可以獲得壓倒性的勝利，11次5盤3勝的賽局中，以直落3奪冠的次數就高達5次，將近一半，其他的6次也都以3：1強勢的姿態奪冠，沒有1次是需要拉鋸到5盤才奪冠的，可見納達爾在紅土球場的宰制力，獨占鰲頭，這樣「正確比數」的統計大家可以納入投注的參考，同時也統計法網冠軍戰14年來的比賽結果，相關數據大家在投注運彩各項玩法時都可以參考，包括「冠軍」、「讓分」、「不讓分」、「正確比數」、「大小」、「單雙」等。

運彩網球玩法說明。(台灣運彩提供)

(中時電子報)