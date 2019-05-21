華為財務長孟晚舟與加拿大前外交官康明凱、商人史佩弗幾乎同一時間被中加政府分別逮捕，不過雙方後續待遇大不相同，孟晚舟儘管遭軟禁，卻仍能在價值新台幣1.3億元豪宅內自由活動，相較之下，2名加拿人被關押在牢房內，照三餐被拷問。

華為公主孟晚舟在溫哥華的豪華別墅。

孟晚舟去年12月1日因涉嫌違反伊朗制裁協議，在美國要求下被加拿大政府逮捕，在家人繳交新台幣2.3億元保釋金後，加國法院同意讓孟晚舟軟禁在家，等待後續的引渡聽證會。加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）則在同月中先後遭大陸以「危害國家安全」為由拘留，北京更在16日正式逮捕兩人。

路透社引述加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）專精中加關係的教授伊凡斯（Paul Evans）指出，雙方所受到的拘留待遇天差地遠，甚至可能會激怒加拿大人。

先前就有報導指出，康明凱及史佩弗遭拘留期間受到非人待遇，陸方拒絕讓他們和律師聯絡，兩人每天早上、中午、傍晚三個時段都要接受審訊，所待的牢房24小時不關燈。

相比之下，孟晚舟過去6個月仍可在溫哥華價值約420萬美元（約新台幣1.3億元）的自有豪宅內自由活動。儘管這幢房子內設有6間臥室、5間浴室，孟晚舟似乎仍認為空間太小，13日，在寫給華為員工的公開信中，她寫道：「雖然身體被限制在極有限空間內，但我的內心從未如此地多采多姿和寬闊。」

本月稍早，加拿大法庭准許孟晚舟搬到溫哥華另一間空間更寬敞、價值達1,330萬加幣（約新台幣3.1億元）的豪華別墅，這幢豪宅佔地將近230坪，內部有7間臥房、8間浴室；此外房子外圍還用樹叢圍起來，以區隔人行道及車道，讓屋主保有私密空間。

孟晚舟即將入住價值近新台幣3.1億元、佔地將近230坪的豪華別墅。（圖／路透社）

伊凡斯直言，孟晚舟「從一個貴族社區搬到另一個更貴族的社區。」

(中時電子報)