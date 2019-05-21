暴龍雖然在G3戰經過2OT苦戰後終於驚險擊敗公鹿，但雙後衛丹尼格林與范維利特合計打了65分鐘竟然是20投僅中2，投籃命中率只有10%，要不是里歐納德，恐怕要陷入0比3的必敗困境，傳奇教頭佛拉特洛質疑總教練納斯的用人與調度，為什麼不肯給林書豪任何上場機會。

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林書豪季中加盟暴龍的時候就被定位為當時受傷缺陣范維利特的替補，林書豪一開始表現得還不差，但在范維利特歸隊後就因為患得患失表現得大失水準，季後賽更是長時間被冰凍在板凳席上，東區決賽3戰更是1分鐘都沒有上場過。

范維利特在這3場比賽打了68分鐘，出手20次只命中4球，投籃命中率僅20%，場均3.3分、3.3助攻，昨日第三戰11投1中，三分球8投中1，3分、3籃板、6助攻。

先發後衛丹尼格林過去3場比賽上場81分鐘，同樣是20投4中，場均5.7分、5.3籃板，昨日9投1中，3分、6籃板。

范維利特與丹尼格林兩人已成為暴龍的攻擊漏洞，加上納斯用兵太過保守，導致里歐納德、席亞卡和馬克蓋索三大先發主將在G3都打了超過45分鐘，過度操累難免會出現受傷情況，一旦里歐納德無法上陣，暴龍恐將面臨崩盤危機。

曾經執教過老鷹、騎士和灰熊兵符的佛拉特洛在受訪時表示，林書豪擁有較佳的作戰經驗以及強悍體魄，納斯在明知道范維利特與丹尼格林狀況不佳還是不肯啟用林書豪，這樣的調兵方式讓人看不懂。

(中時電子報)