一名長期在宗教約束家庭的爸爸，最近臉上突然長滿了讓人難以啟齒的「疱疹」，為此他飽受來自老婆的指責，懷疑他在外面找女人亂來，染上性病，還鬧到要分居。直到連他女兒也質問老爸到底有沒有在外「風流」染病，老爸保證沒有和其他女人「親密接觸」，他是在家刮了鬍子後不久，突然臉上整滿了水泡，這時女兒突然崩潰想哭，原來是她讓老爸蒙上不白之冤，但是又不敢將實情說出來。

這是一名外國女孩子在美國網路論壇「Reddit」PO文尋求協助的文章，內容中，這名女孩子坦承，自小在傳統家庭中成長，被嚴格要求不許結交異性朋友，更不得有性行為，直到她上了大學，開始瘋狂參加社團活動，認識了許多男朋友，而且跟他們都發生了一夜情。

這名原PO說，因為在豪放女行為，讓她染上了疱疹，於是自己找醫生拿了藥治療，也不知道疱疹會傳染。據《三立》報導，有次她回家一時「興起」，就用了爸爸的刮鬍刀剃了體毛，更糟是她刮完之後，用水沖洗之後又放回去。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

沒想到事隔數月，她回到學校去上課，有天她接到媽媽電話，說老爸長了一臉疱疹，懷疑老公在外面亂搞，所以氣到搬親戚家住，準備要離婚。女兒聽媽媽這麼說，也覺得老爸也太離譜，就打電話問爸爸到底怎麼一回事？

但是當她聽到老爸再三跟她保證，絕對沒有作對不起媽媽的事，並說明可能跟他用了不乾淨的刮鬍刀有關時，女兒啞口無言了，原來她可能才是害爸爸長疱疹的真兇，儘管她很想說出實情幫老爸洗冤，但是又怕在外荒唐的事會被父母罵，她內心真的很兩難。

爸爸滿臉長疱診，老婆懷疑丈夫外面風流鬧離婚。（示意圖/達志影像/shutterstock提供)

(中時電子報)