勇士今日在客場挑戰拓荒者，G3戰繳出大三元，逆轉獲勝的最大功臣卓雷蒙格林表示，勇士有信心橫掃對手，連續5年闖進總決賽，等待杜蘭特傷癒歸隊齊心合力完成三連霸壯舉。

Draymond with the James Laughlin shoutout pic.twitter.com/xgr0gYIU0k — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2019年5月19日

勇士在西區決賽首戰大贏拓荒者22分，第二戰在落後17分的情況下由浪花兄弟聯手扭轉了戰局，第三戰來到波特蘭，沒想到在第二節落後多達18分，但勇士在下半場靠著嚴密防守，以及柯瑞連續3場得分超過30分以上的優異表現，拿下3比0聽牌優勢。

勇士目前在季後賽與拓荒者交手已拿下9連勝，上次在季後賽輸給對方的時間是2016年5月8日，當時在第三戰客場108比120落敗，如果今日能獲勝，不但是連續兩次直落四橫掃拓荒者，而且是從2003年以來在季後賽3度對上波特蘭大軍全勝，13場比賽也僅1敗。

卓雷蒙格林說，雖然我們碰到了傷兵問題，但我們擁有足夠的實力來橫掃這個系列賽，因此我們將獲得9天休息時間，可以讓杜蘭特、考辛斯、伊戈達拉和李文斯頓等人以健康的狀態回到球場上。

(中時電子報)