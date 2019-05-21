新北有名13歲國中少女，透過網路認識了一名20歲的男網友，正值青春期的她竟然徹夜不歸，約了閨密一起到男網友家探索性事，少女家人發現女兒半夜沒回家，報案求助事件才曝光，而警方看到3人衣衫不整共處一事，當場傻眼。

少女因為對性事充滿好奇，便在網路上約了20歲的朱姓男子，要一起探索性事，此外少女還帶著好閨蜜一起去男網友家待了一整晚。

東森新聞報導，少女的父母因為看到女兒遲遲未歸，在家擔心得不得了最後只能報警求助，警方循線找到朱姓男網友家中，當場發現了衣衫不整的少女跟朱男，而少女的好閨密也在旁邊，這3人都帶回派出所，並通知少女們的家長。

少女向警方表示沒有跟男網友發生關係，朱男也說，當天只是讓少女過夜，沒做出什麼超過的事，不過警方仍暫時用略誘罪將朱移送法辦，而朱男與兩名少女3人是否有當天發生性關係，就要等驗傷報告出爐才能釐清了。

(中時電子報)