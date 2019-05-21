左圖為蔡英文總統公布「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會（資料照 陳怡誠攝）。右圖為2018年6月時，香蕉盛產導致價格崩盤，蔡英文希望農民多為她這種消費者考慮，開發小條蕉，一天吃兩支都沒問題。(資料照 郭韋綺攝)

一級嘴砲技術士在臉書上PO出一張圖打臉蔡英文，製作一圖諷刺，相差5億多，如果不是假新聞，就是他漏算了「台灣價值」。（圖/翻攝自一級嘴砲技術士FB）

總統蔡英文520時表示「我們做的事情比你想像得多很多」，要請大家記住十個關鍵字，其中一項是產品銷世界，蔡英文提供的數字是「香蕉銷日：新台幣7.5億元（超過過去五年總和）」。對此，經常在網路上針砭農業政策的一級嘴砲技術士馬上PO出一張圖酸諷，竟然跟他查的資料「相差了5億多」。

一級嘴砲技術士在臉書上打臉蔡英文，他說，「香蕉外銷日本到底賣了多少？他去查了一下，從2016年到今年4月為止，總金額是2億2452萬2000元」。

一級嘴砲技術士製作一圖諷刺，相差5億多，如果不是假新聞，就是他漏算了「台灣價值」。這一句「台灣價值」諷刺滿點，讓許多網友看了恍然大悟，紛紛笑翻跟著吐槽留言，「 信仰不足」、「快點儲值台灣價值」、「7.5億是日幣？」、「就是把今年三月去日本簽的5億元MOU加進去啊~剛好7.5億，只是要分3年...」，一級嘴砲技術看了則回應，「如果這個算數，那之前幹譙韓國瑜的不就自打臉啦？」

總統蔡英文在總統府舉行「三年有成 台灣進步關鍵字」記者會，她表示，只要多一點耐心，就會看見我們做的事情比你想像得多很多，過去三年的努力，扭轉了許多錯誤。其中蔡英文認為產品銷世界讓人民有感，當中打出政績，「香蕉銷日：新台幣7.5億元（超過過去五年總和）」。而這個數字一出，不僅引起農業四大寇之一的Lin bay好油質疑帶頭做假訊息？一級嘴砲技術士也PO一張圖狠酸，有差額是「台灣價值」啦。

(中時電子報)