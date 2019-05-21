美空軍新一代戰鬥救援直升機HH-60W首飛

由西科斯基( Sikorsky)最新生產第一批2架HH-60W戰鬥救援直升機日前在佛羅里達州成功首飛，另1架將於本周試飛，預計還有2架會在今年夏季試飛。美國空軍將購入113架HH-60W直升機來取代目前的HH-60G鋪路鷹(Pave Hawk)。

據《防務新聞》報導，西科斯基是洛克希德馬丁的子公司，該戰鬥救援直升機項目主任哈莫斯(Greg Hames)在一份聲明中說，HH-60W的首次飛行是大型研發與設計的結晶。很高興現在通過飛行測試計劃，並開始進行全面的系統認證工作。

報導說，美國空軍計畫購買113架新造HH-60W直升機，取代現有的HH-60G鋪路鷹，預計在2019財年訂購10架、2020財年訂購12架、2021財年訂購16架、2023與2024財年則減少至12架HH-60W。

報導指出，HH-60W採用新的燃油系統，因此與UH-60M黑鷹直升機相較，其機載燃油容量增加一倍，續航距離與滯空作業時間更長。若與美空軍現役的「鋪路鷹」相比，HH-60W擁有更高的武器酬載能力，並具有較先進通訊設備，以及防衛網絡用的電戰系統。

(中時電子報)