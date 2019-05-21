市長侯友宜與慈護宮董事長游忠義為二媽神轎扶鑾起駕。(吳亮賢翻攝)

全台唯一潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭主活動-金包里二媽回野柳媽祖洞」20日盛大登場，雖然現場大雨不斷，仍有上萬名信眾陪伴二媽回娘家，市長侯友宜與慈護宮董事長游忠義也為二媽神轎扶鑾起駕。

為維護信眾安全，首次在野柳地質公園停車場搭設的臨時遮雨棚進行祭典，並由廟方人員抱持二媽進入地質公園海蝕平台望向海蝕洞，完成今年二媽回娘家行腳 。

侯友宜表示，金山慈護宮建廟210年，每年舉辦的遶境出巡及二媽回野柳海蝕洞，不但是新北市公告的無形文化資產，更是遠近馳名的媽祖遶境盛會之一，每年吸引數千人參加。

游忠義說，每年金山媽祖遶境出巡後，隔天（農曆4月16日）海岸退潮時，會恭請金面二媽回到昔日之野柳海蝕洞作客，是全台唯一配合年度最大潮退舉辦的宗教慶典。

另外今年適逢建廟210周年，廟方特別打造鑾椅，首度讓信眾在廟內護衛隊陪同下，徒手接力傳接「出巡媽」，一起陪二媽回娘家。

(中時 )