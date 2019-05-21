時值地球暖化、全球經濟蕭條、民心紛擾的重要時刻，靈鷲山將於5月26日在高雄巨蛋舉行「孔雀開屏 富貴降臨─孔雀明王經祈福活動」，將恭誦「佛母大孔雀明王經」及迎接「泰國國寶富貴金佛」來到高雄，振興經濟、繁榮高雄、祈人民身心安康。

26日上午8點30分至晚上8點30分，泰國「富貴金佛」將在高雄巨蛋大廳供民眾免費祈福，啟建「靈鷲山孔雀明王經祈福法會」。靈鷲山開山住持心道大和尚將蒞臨法會開示，當天邀約各界賢達與心道大和尚聯合為民祈福。

靈鷲山高屏講堂住持法泰師父說，孔雀明王法門對護國、息災、祈福、除病延壽等功德皆極具效驗，人人皆具足清淨的本性，持誦此經能轉化心中煩惱，使心靈清淨，自然能增益福慧、平安順利、財富豐厚無缺。

法泰師父表示，佛母大孔雀明王為釋迦牟尼佛慈悲化現，能除種種病苦、災難，及除一切諸毒，令身心安隱，調和四時，護國護家，安己安他。僧眾領眾恭誦「佛母大孔雀明王經」，此經功德迴向去除「病苦」與「毒害」，平安富貴，永世不貧窘、不疾苦，財寶榖米如雨而降，是振興的最佳法寶。

另當天下午3點30分設冥陽普施「五大士燄口法會」，如同「大普度」，廣設數十桌百樣素食供品，禮請高僧修法，普度眾生，功德可與有形無形眾生廣結善緣，迴向事業興隆，善緣廣大；法會圓滿後，平安供品將捐贈給弱勢團體及食物銀行。

(中時 )