邱定海（右）和志工羅永發(左)在咖啡小棧沖泡咖啡給長輩及照顧者享用。(吳亮賢翻攝)

位於新莊的桂啡巷咖啡莊園，為中華電信公司工程退休人員邱定海一手種植，他原來在高雄寶來種植2千多棵阿拉比卡品種咖啡樹，不料莫拉克颱風來襲，僅倖存36棵，便將其移植到新莊雙鳳里白匏嶺下栽種，並和志工辛苦採收、烘焙、研磨、沖泡，成為牡丹心喘息咖啡小棧，提供給社區失智失能長輩和照顧者的身心靈加油用。

邱定海因愛喝咖啡，退休後，原想回老家高雄六龜寶來栽種咖啡，一方面享受田園山林生活，另方面採收後的咖啡也可分享、販售，於是種植了2千多棵，沒想到2009年的莫拉克風災，讓他的心血毀於一旦。

事後邱定海帶著倖存的36顆阿拉比卡品種咖啡樹，回到新莊丹鳳地區，在牡丹心社區發展協會理事長陳專森和雙鳳里長潘素娥夫妻的鼓勵下，將這36棵咖啡樹種植在社區入口兩旁的山坡上，並取名為「桂啡巷」，歷經5年培育，如今咖啡樹已結實纍纍。

邱定說，由於社區照顧關懷據點有一些是輕中度失智失能的長輩，他經常安排這些長輩一起剝皮，長輩在剝咖啡豆皮時聚精會神，其實是一種非常好的療育。

為了烘焙咖啡，據點也特地買了一台小型烘焙機，烘焙好的咖啡豆，經研磨後利用虹吸式沖泡，頓時據點內彌漫一股濃濃的咖啡香，不僅長輩能享用，連陪伴照顧的外勞或家屬，也都能品嘗咖啡喘息一下。

社會局長張錦麗表示，新北市40家公共托老中心已有永和民權、土城頂埔、三峽北大、貢寮福隆、泰山主顧等14家托老中心設立暖心咖啡館，此外也委託新北市家庭照顧者關懷協會，巡迴全市30個社區陪伴站，以喘息咖啡站提供照顧者紓壓、關懷甚至照顧技巧指導等，讓照顧者在獲得舒緩能量後，重新再出發。

(中時 )