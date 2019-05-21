高雄市長韓國瑜妻子李佳芬低調行善，探視腦麻病友，獲得網友讚賞。（擷取自陳麗娜臉書）

昨天是520，高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬沒曬恩愛，原來佳芬姊在高市議員陳麗娜邀請下，低調去探視腦麻病友，令病友及家屬相當溫暖，網友獲悉也大讚「為善不欲人知」、「市長夫人很有愛心」。

陳麗娜在臉書、LINE官方帳號等社群網站揭露這段善心故事，她指出，她獲悉有位腦麻病患家屬病況嚴重，最大的心願是可以和佳芬姊見面，她接受協會委託努力去邀請看看。

陳麗娜坦言，其實自己內心先預設立場，想要和佳芬姊一面的人不知有多少，怎麼可能來！不過，後來她接到電話，佳芬姊答應要去探望這位朋友，讓她難以置信。

陳麗娜直說，佳芬姊給家屬及患者帶來無限安慰，平時要要麻啡止痛且一直昏沉的患者，今日竟不用打麻啡且精神奕奕，真是太好了！今日520天使！謝謝你佳芬姊！

網友獲悉後，紛紛在陳麗娜臉書下留言「佳芬姊、麗娜議員好暖心喔！忠誠支持韓市長」、「佳芬姊像天使！支持你」、「他們家對物欲很低啦！只想能為這個社會、國家做些什麼？能處高處也能處低谷，跟一般的政治人物不一樣」。

(中時 )