屏東大學應用化學系利用在地玉蘭花，研發製成白玉凝香無酒精淡香氛。（潘建志翻攝）

屏東大學林森校區有10多株玉蘭花樹，約有50年歷史，其中有3、4株高約4層樓，隱隱散放的高雅清芬，是屏大校友共同擁有的美好回憶。屏大應用化學系也利用玉蘭花研發純露，製成無酒精淡香氛，為屏北地區玉蘭花農盡一分心力。

總務長陳永森表示，屏東大學前身為屏東教育大學，林森校區是更早期的屏東師院，當時校園內廣植玉蘭花樹，如今都已亭亭鬱鬱如華蓋，有些還高達3、4層樓高，過去也有不少女學生喜歡把玉蘭花插在髮鬢，香花配美人。

屏東大學林森校區有好幾株高大的玉蘭花樹，花朵散發出清淡幽香，是校友的共同記憶。（潘建志攝）

玉蘭花樹一年四季都會開花，讓屏大校園內總瀰漫著一股淡淡的玉蘭花香，成為一代代屏大人記憶中的味道。應化系開發出玉蘭花香氛，結合屏大歷史，成為校友的最愛，更是最具有台灣味的特色商品。

屏大應化系因擁有化粧保養品研發、奈米材料科技、天然藥物與生技專長師資，利用蒸餾萃取出玉蘭花純露，並加入了LS保濕因子，成功研發玉蘭花純露製成的白玉凝香無酒精淡香氛。

陳永森表示，玉蘭花在傳統醫學上有祛風散寒通竅、宣肺鎮咳的功效，應化系的玉蘭花香氛可用於皮膚保溼，淡淡芳華散發出迷人的魅力。屏北地區是全台灣玉蘭花種植面積最大地區，將玉蘭花製成香氛，能帶動地方產業升級，幫助農民。

(中時 )