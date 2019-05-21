喜愛音樂的朋友有福囉！《GMA2019金曲國際音樂節》首度辦理「專業講座」活動，將於6月26日至6月28日在寒舍艾美酒店舉辦，文化部影視及流行音樂產業局今(20)日表示，今年邀請曾榮獲多座葛萊美獎、拉丁葛萊美獎及艾美獎的錄音師Eric Schilling、與榮獲葛萊美獎及蔡依林「紅衣女孩」歌曲共同創作者Jeff Bova、以及「遊戲王」等熱門動畫配樂的光宗信吉等三位重量級大師，分享實務工作經驗，每場次將限定20人次參與。

葛萊美獲獎錄音師、轉播混音師 Eric_SCHILLING。（主辦單位提供）

文化部影視局指出，葛萊美頒獎典禮轉播混音師Eric Schilling獲獎無數，執行過許多大型音樂活動，如葛萊美獎、拉丁葛萊美獎、告示牌音樂獎、拉丁告示牌音樂獎、MTV音樂錄影帶大獎等，《第29屆金曲獎頒獎典禮》為提升典禮品質，曾經邀請Eric Schilling擔任成音顧問，今年則特別邀請其擔任金曲國際音樂節「專業講座」講師，將傳授包括「現場轉播混音案例」、「現場演出與錄播聲音後製」及「現場演出專輯混音案例」等專業知能與國內音樂產業人士分享。

Jeff Bova曾於1996年以Celine Dion「Falling Into You」專輯製作人，榮獲「葛萊美年度專輯奬」，音樂事業生涯中合作過無數流行音樂歌手，包括Katy Perry、Michael Jackson、Celine Dion等，同時其亦為今年入圍多項金曲獎獎項之蔡依林「UGLY BEAUTY」專輯歌曲「紅衣女孩」共同創作者之一，也將大方分享參與過的藝人作品案例。

日本知名作曲家、配樂家Shinkichi_MITSUMUNE。（主辦單位提供）

日本知名作曲家兼配樂家光宗信吉，自1995年開始創作多部熱門動畫配樂，包含「少女革命」、「遊戲王－怪獸之決鬥」、「薔薇少女」系列、「魔法老師」、「零之使魔」系列及「遊戲王 VRAINS」等，其深厚的古典音樂背景，也為創作增添豐富的色彩與元素，本次也將傳授配樂領域的專業技術。

(中時電子報)