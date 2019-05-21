◎中國時報

● 蔡英文總統執政滿3周年，兩岸政治僵局始終未解，且有對抗升級的趨勢。根據旺旺中時媒體集團在520前夕所做的民調顯示，有近6成的民眾認為蔡總統執政三年來，兩岸關係「變壞了」；更有5成6的民眾不滿意蔡總統在兩岸政策上的表現。

陸美貿易戰升溫，大陸5G行動通訊設備大廠華為成了美方圍堵的目標。繼被美國商務部列入出口管制「實體清單」後，網路巨擘谷歌（Google）證實已終止與華為的部份業務往來，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail、Google Map等服務。

● 前新北市長朱立倫20日到桃園接受電台專訪，受訪時針對高雄市長韓國瑜曾說，若5人小組願意徵召的話，會參加初選一事，朱立倫表示，有更強、更多好的候選人願意參加初選，都相當歡迎。他強調，韓國瑜是最接地氣的市長，也是國民黨重要資產；韓國瑜則回應，「我現在滿腦子是防汛，這是高雄市的當務之急」，並不忘以「我也祝福他」，回應朱立倫對他的肯定。

● 蔡賴陣營第三次協調，關鍵性問題都無法達成共識，早在預料之中。賴陣營想盡快民調，蔡陣營拖延民調，意見南轅北轍，最終戰場仍是在中執會。

◎旺報

● 美國總統川普在15日祭出華為封殺令後，谷歌開出第一槍，將暫停與華為部分業務合作，不再提供華為手機軟硬體的更新服務，這項動作恐怕會重創華為的手機版圖。無獨有偶，包括高通、英特爾與博通等美商，以及德商英飛凌等都將加入封殺華為的行列，很顯然整個封殺效應正在發酵擴大，情勢對華為來說將是雪上加霜。

● 中共總書記習近平20日赴江西調研，並考察贛州市江西金力永磁科技公司，了解贛州稀土產業發展情況。正值中美貿易戰再掀波瀾之際，加上美國進口的稀土有8成來自大陸，時機敏感，習近平此次考察引發臆測。只是北京最終是否對美祭出「稀土牌」此一殺手鐧，恐怕有待習近平最後定調。

●美軍第七艦隊發言人杜斯當地時間19日表示，為挑戰越權的海域主張並維持國際法管理下的航道使用權，美普瑞布爾號驅逐艦駛入黃岩島12海里範圍。共軍南部戰區新聞發言人李華敏表示，南部戰區組織海空兵力依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離，大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對美艦挑釁行為，陸方表示堅決反對。大陸外交部發言人陸慷對此表示，陸方強烈敦促美方立即停止此類挑釁行為，以免損害中美關係和地區的和平穩定。

● 蔡總統執政3年，兩岸關係出現重大變化，除了兩岸官方交流中斷之外，蔡政府也以「國安」之名，加強管控兩岸的民間交流。根據旺旺中時媒體集團在520前夕所做民調顯示，有將近6成的民眾認為，蔡總統執政3年，兩岸關係「變壞了」；更有5成6民眾不滿意蔡總統在兩岸政策上的表現。展望2020的新總統，高雄市長韓國瑜被認為，最有可能改善兩岸關係。

◎工商時報

● 美國商務部日前將華為列入實體清單，進行技術封鎖，掌握安卓手機生態的網路巨擘谷歌19日配合美國政策，暫停與華為的部分業務合作，而美國晶片商高通、英特爾、博通、賽靈思、流明光學（Lumentum）也傳出暫停向華為供貨。

●520金管會送利多。金管會主委顧立雄20日表示，為鼓勵保險業資金投入日照中心、銀髮住宅等高齡照護事業，將研議放寬壽險業對不動產投資二年內即時利用、與最低收益率門檻規定，即投資日照中心、銀髮住宅的收益率將不限制要達到2.345％的投報率，甚至可比照社會住宅，投報率不受限。

●經濟合作暨發展組織（OECD） 秘書長古瑞亞（Angel Gurria）在巴黎接受CNBC訪問時警告，中美貿易緊張加劇已阻礙全球經濟復甦，並危及投資與成長，古瑞亞並預告OECD的最新經濟展望報告，將今年全球經濟成長率預測下修至3.1％。

●總統蔡英文20日表示，今年經濟成長率可以達到2％，達「保二」目標，在亞洲四小龍中，是比較好的國家。她同時宣布，下一個任期將舉辦「台灣博覽會」，爭取全球訂單。

(中時電子報)