網友創「發大財產生器」KUSO金句，韓國瑜這樣回應了。（影/中視新聞）

高雄市長韓國瑜有許多金句，只要一提到就可以馬上跟他產生連結。近日有網友發揮創意，製作「發大財產生器」網站，把韓市長曾講過的話，切割成多個音檔，讓使用者可以自由搭配韓國瑜曾說過的話。面對網友KUSO，韓國瑜表示，「只要不是惡意抹黑，他都可以接受，大家開開玩笑、博君一笑，這都沒有問題的，我們有這個雅量」。

這個產生器，除了收錄許多韓國瑜的金句，連韓國瑜的呼吸聲、清喉嚨的咳嗽聲等都包含在其中，任由使用者自行搭配決定，「想聽韓國瑜說什麼，自己動手DIY」。許多網友因此創出許多意想不到的KUSO句子，韓粉們也玩得不亦樂乎，表示「這可以慢慢的（組裝），配出一句很好聽的（話）」。

對於該網友KUSO的創意，高雄市長韓國瑜也有看到，他回應說：「希望網友這些，戲而不謔我當然可以接受，如果是惡意抹黑扭曲攻擊，我想我不能接受」，不過韓國瑜也輕鬆表示，「所以網友如果要調侃啊～大家開開玩笑、博君一笑，這都沒有問題的，我們有這個雅量」。

「發大財產生器」也被網友瘋傳，許多人一玩馬上笑說，「推，發財囉」、「試玩，推」、「優秀！」、「朝聖！太強了」、「韓國瑜 跳起來」。不過，也有人很認真的點出可以改進的地方，「間隔也太久」、「我覺得詞太少，有點難接...」、「有沒有一個空白的間格啊，不然全部都會連在一起」、「請問怎麼弄成手機鈴聲」。

(中時電子報)