中央氣象局對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報。受鋒面影響，今（２１）日屏東、臺東（含綠島、蘭嶼）地區及高雄山區仍有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象局指出，今天鋒面遠離，不過水氣仍多，連日降雨，山區容易有坍方、落石等災情，請避免前往山區活動，至於北部及東北部地區大致為多雲的天氣。

東北季風影響，今天清晨低溫在北臺灣約１９度，其他地區約２１至２４度，北部及宜花高溫僅２３至２５度一整天較涼，中南部及台東約２６、２７度感受較為舒適。週三起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過早晚仍較涼；週三至週五（２２日至２４日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有局部短暫陣雨。

臺灣中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級的強陣風；下午之後在北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，前往海邊活動請留意安全

空氣品質方面，今天花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間有機會達到橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)