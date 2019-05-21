全國計程車業第一品牌「台灣大車隊」，致力打造以人為發展中心的高科技生活產業，今(17)日宣布集團旗下「台灣大旅遊(台灣大旅行社)」全新推出的《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》5月起正式上線，並與台北市首家大型連鎖飯店品牌「洛碁飯店集團」舉行合作簽約儀式，未來住宿旅客不論是計畫包車旅遊來場愜意自由行、結束快樂假期提著裝滿戰利品的行李急需機場送機、或想享受更便利的即時叫車服務，只要等待短短3~6分鐘，安全、貼心、舒適的車上旅程即刻出發。期盼雙方合作引領台灣旅遊體驗服務不斷升級，讓國內外來飯店住宿的旅客，均能從更優質和快速的一站式旅遊叫車服務，輕鬆開啟說走就走的美好旅程。

台灣大車隊與洛碁飯店集團攜手啟動「一站式」旅遊叫車服務。

代客叫車的神幫手！跨業結盟共創新旅遊體驗

台灣大車隊每月服務人次高達1,000萬，全台計程車總數除突破2萬輛，更於全台200多個飯店、商場或交通據點等設立了最密集的排班點，考量過去飯店提供代客叫車服務，均需櫃台人員撥打電話向計程車派遣公司接洽、或增派人力在飯店大門進行實體排班，消耗大量的人力與時間成本，對非大型飯店業者而言尤其不便，故集團旗下台灣大旅遊領先業界推出《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》，幫助各類型飯店同業大幅增進營運效率及強化服務品質，未來飯店櫃台人員接到旅客預約包車旅遊、機場送機或即時叫車，只要打開派遣系統平台簡單幾步驟，就能立即滿足每位旅客的專屬需求。

全新《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》正式上線。

洛碁飯店集團作為第一個在台北市創立的大型連鎖飯店品牌，目前於台北市共有18間據點，遍及台北市中心精華地段及各大商圈，飯店內提供專業的中、日、英語服務，搭配親民的價格、多元的選擇及貼心的服務，因而深受國內外觀光客與商業人士的青睞，其中日本旅客佔整體近半數為最大宗，且吸引眾多來自中國、香港、韓國與台灣本土旅客訂房推薦。洛碁飯店集團此次引進《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》，和集團旗下台灣大旅遊共組策略聯盟，串聯雙方在食、住、行的異業資源及專業優勢，不但是台灣計程車產業與飯店市場攜手開創在地旅遊服務新局的重要里程碑，更將為台灣的國際觀光競爭力進一步加值。

於洛碁飯店集團之外，其他152家飯店商旅業者亦已配合使用《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》，其中包含7家五星級飯店，今年後續也計畫與大型社區、旅行社、商辦大樓及企業櫃台合作，提供客製系統規劃服務。台灣大車隊營運長周恆倫表示：「飯店商旅車輛派遣系統上線以來，來自飯店的包車旅遊、機場送機或即時叫車派單數量已明顯增長，隨著合作飯店業者數預期將於今年年底達到600家、2020年年底時突破2,000家，相信不僅將替集團創造更多營收，更提升計程車產業鏈跨業結盟，為計程車司機與乘客、及所有合作夥伴開拓多贏局面，共同創造台灣旅遊服務體驗再升級。」

「一站式」旅遊叫車服務全面升級。

暢遊台灣隨時啟程！多元派車快速又便利

《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》5月起正式上線，用心提供一站式的旅遊叫車服務，至大台北地區飯店入住的旅客，從此不但能享受到更友善的即時叫車服務，現在有特殊包車旅遊、機場送機需求也能隨時出發，只要等待短短3~6分鐘，計程車快速抵達！在客製服務方面，無論旅客想要搭乘小黃、或升級多元計程車的高級轎車、舒適休旅車及寬敞廂型車，全新飯店商旅車輛派遣系統亦能迅速滿足旅客的多元派車要求。

並提供超過18種的支付方式選擇，包括：信用卡、悠遊卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、支付寶、LINE Pay、街口支付、55688 APP綁定及企業簽單等。同時，全面E化的飯店商旅車輛派遣系統，不僅加速及簡化了飯店代客叫車流程，歷史交易紀錄也能方便查詢，讓帳務管理更加清楚容易。

兼具「即時化、多元化、數位化」特色的《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》，不只節省了代客叫車的人力與時間成本，同時更全面優化住宿旅客的叫車體驗，進而提升住客滿意度。此外，有感於外國旅客來台語言不通問題普遍，《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》也預計於今年底增加選配日語及英語司機等服務，並逐步擴大服務至全台其他縣市，期望立基計程車產業發展生態圈，打造台灣更優質的旅遊體驗環境，讓在地導遊司機為你帶路。

台灣大車隊為台灣第一品牌的計程車派遣公司，成立於2005年9月，目前全台計程車車輛數累積突破2萬台，市佔率高達23%，服務範圍遍及全台各地，已連續七年獲得台北市計程車客運服務業評鑑為「優等」殊榮。台灣大車隊更是國內最早推出APP叫車的計程車隊，55688APP至今累積下載數已超過400萬次。台灣大車隊近年除了不斷升級55688APP，推廣各項行動支付，滿足乘客的便利需求；更跳脫傳統計程車產業框架，打造以人為中心的『55688生活密碼』，串連乘客食、衣、住、行、育、樂各方面的需求，發展多元化的產業新典範。

(中時電子報)