勇士隊在杜蘭特(Kevin Durant)缺席之下好像也要拿到總冠軍了，《FOX體育》球評布洛沙(Chris Broussard)認為這可能減損杜蘭特過去兩座總冠軍的成色。「KD最害怕的事發生了，如果勇士沒有他就摘冠，有人就會開始質疑他那兩枚戒指(以及總冠軍賽MVP)。」

杜蘭特聽了很生氣，他用推特本尊帳號去回應：「你說得太過頭了，我最害怕的事？你確定那就是我最害怕的事嗎？」經過多次口水戰爭吵，大家都知道杜蘭特自尊心很強，他非常在乎別人如何看待他，但說起來他也只是希望自己獲得應有的尊敬。

「別生氣啊，我們知道你很敏感。」有人請杜蘭特冷靜一點，但這讓他更不爽，「對對對，在我情緒失控之前趕快安撫我，你真了不起。」杜蘭特嘴上說不在乎人家看法，如果不在乎他也不會天天守在推特了。

美媒《雅虎體育》指出，勇士沒有杜蘭特的時候，每場總傳球次數會上升，從對火箭的278次增加到300次。那是因為杜蘭特的單打能力很強，球傳到他手中就可以得分了。當杜蘭特缺陣，後衛湯普生(Klay Thompson)每場大概可多接到17次傳球，是最大受益者。總教練科爾(Steve Kerr)曾說300次傳球是他們每場的目標，但有杜蘭特就另當別論，上季科爾還因過度放任杜蘭特單打而遭到批評。

格林(Draymond Green)之前曾對KD嗆聲：「我們沒有你就在贏球了。」話雖如此，即使是最愚蠢的人都知道，勇士(或者世上任何籃球隊)擁有杜蘭特都是會更強的，因此格林最近也改口了。不管勇士現在打多好，失去杜蘭特絕對是很可惜的，幾乎可以說只有不喜歡勇士隊的人，才會希望杜蘭特趕快離開。

(中時電子報)