華為16日遭美國列入貿易黑名單，為防止本土部分地區電信服務即刻受阻，先前傳出美商務部有意暫緩對華為執行禁令，20日商務部正式發出公告，將給華為90天緩衝期，寬限至8月19日。

華為15日遭美國納入貿易黑名單，Google 19日便表示終止和華為合作。

路透社報導，美國商務部周一在官網上發布告示，將以臨時通用許可證（The Temporary General License）的形式暫緩執行禁令，給予華為及其68家附屬公司90天寬限期，暫緩令於20日生效，有效期限至8月19日，期限到期後，商務部將再評估是否延長。這期間將准予華為購買設備以維持部分必要服務，包括維繫網路運作，同時也准予華為為現有用戶升級軟體服務。

不過除非華為取得許可，商務部仍禁止華為購買美國零部件生產新產品。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中表示，這張臨時通用許可證將給予營運商時間準備，同時也讓商務部有更多空間，為目前仍依賴華為關鍵技術的美國及外國電信服務商確定長期措施。換句話說，這張許可證允許現有華為用戶及農村地區網路服務商繼續營運。

針對商務部給予華為90天寬限期，現任律師、前商務部官員沃爾夫（Kevin Wolf）表示，「看起來商務部意圖控制禁令對使用華為設備或系統的第三方所造成的影響」，「他們正在試圖防範網路中斷。」

對此，華為至今尚未回應。

美國商務部15日正式將華為及其68家附屬公司納入出口管制「實體清單」（Entity List），未來華為如果未獲得美政府同意，將不能取得美製零組件及與美國企業做生意。路透社17日引述一位政府發言人指出，美國正在考慮給予華為寬限期。

(中時電子報)