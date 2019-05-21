最新民調 柯P首度超車 韓國瑜仍大勝蔡賴

高雄市長韓國瑜日前接受專訪表示，若國民黨5人小組徵詢參選總統意願，會說「Yes, I do」，讓支持者嗨翻。無黨籍桃園市議員謝美英則認為，國民黨初選要到7月5日才進行民調，久拖對韓不利。對於韓民調下滑，她認為，韓國瑜到高雄市議會接受總質詢，很多選民開始從情感面回到理性面，她認為韓還是要「拿出真本事」。

聯合報昨發布的民調顯示，2020總統大選，柯文哲若對上蔡英文和韓國瑜，柯以32%的支持度，領先韓的31%以及蔡的22%；若民進黨推派賴清德，柯文哲則為33%，韓國瑜31%，賴清德支持度僅23%。對於民調高低，韓國瑜認為，民調高要警惕、民調低要努力，民調起伏反映人民的心聲，所以身為國民黨，國民黨要團結，反過來看民進黨，只要內訌、內鬥得愈來愈厲害，柯P一定愈來愈強，這是必然的。

據中評社報導，謝美英指出，韓國瑜剛選上高雄市長，民調衝很高，就好比當年的蔡英文跟馬英九，聲勢最高、一舉到達山頂，接著就開始下滑。除了有打韓、黑韓勢力，韓國瑜到高雄市議會接受總質詢，很多選民開始從情感面回到理性面，他認為韓國瑜還是要拿出真本事。

她說目前韓國瑜民調最高，也最被藍軍看好，但隨著韓民調開始下滑，藍軍也要重新評估，手上這張牌是否還是王牌？她認為韓國瑜不如趁氣勢最旺直接宣布參選，真正營造勝選氣勢。

(中時電子報)