De Beers的Horizon系列線戒百搭又時尚，風格年輕深受時下新人的喜愛。（De Beers提供）

誰說鑽石只有圓型，馬眼型、梨型、水滴型鑽石最近也好夯，而且非圓型的鑽石看起來克拉數更大，值得推薦。

從鑽石開採、打磨、鑲嵌到零售「一條龍」的De Beers，不僅可優先嚴選高品質的美鑽，而且切割打磨技術精湛，以「八心八箭」的完美切割讓鑽石更加閃亮，風格經典雋永的Aura、Promise及DB Classic系列婚戒都相當受到新人的喜愛，其中DB Classic單鑽鑽戒就是以梨型鑽石為主石，可搭配同系列的戒環，在同時佩戴兩枚戒指時，可互相完美堆疊緊扣，單鑽戒和戒環都可單獨佩戴，實用性強。

HEARTS ON FIRE今年新登場的JULIETTE系列婚戒。(HOF提供)

HEARTS ON FIRE今年新登場JULIETTE PEAR戒指，66萬元起。(HOF提供)

HEARTS ON FIRE(HOF)今年新登場的JULIETTE系列婚戒，主打從1克拉起跳的美鑽，特色是跳脫傳統的圓鑽，鑲嵌特殊切割的馬眼型、梨型、水滴型等鑽石，帶有維多利亞時代華麗古典的風格，透過鑲嵌工藝與打磨技術讓主鑽有放大的視覺效果。

(中時 )