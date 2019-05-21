【氣象】梅雨鋒面快閃離開 天氣好轉舒適到週末

昨第三波梅雨鋒面襲擊臺灣，北部及臺中出現超過80毫米時雨量，南投更達100毫米以上，造成山區多處路段崩塌，不少地區道路、地下道淹水封閉、車輛受困。氣象專家表示，這只是今年剛開始較大規模降雨，後續還有；今起至週日各地多是多雲到晴天氣，中南部山區有零星降雨，預計第四波梅雨鋒面將在下週一報到，目前仍持續觀察其變化，提醒民眾，一定要提前做好準備。

氣象達人彭啟明表示，昨第三波梅雨鋒面快速通過造成各地多數災情，較乾涼的東北風報到，氣溫也隨之下降，受東北季風影響，北部地區19、20度稍涼，中南部及台東約25至27度感受較為舒適，今起至週末，預計是多雲到晴天氣，他提醒，「(20日)這波只是今年才剛開始、一個比較大規模的雨而已，後續還有，所以一定要做準備！」。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，週四有中層雲系移入，山區有局部雨、部分平地有零星降雨的機率，週五至下週日各地多雲時晴，中南部山區午後有局部陣雨的機率。

吳德榮表示，據最新模式模擬顯示，下週一將有「梅雨季」第四道鋒面接近，大氣趨於不穩定度，降雨機率提高，下週二、三是否受鋒面影響，仍需持續觀察。

氣象達人彭啟明

(中時電子報)