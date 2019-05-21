格拉夫的婚戒系列不僅有大克拉的鑽戒，也有小克拉數的線戒，是親民的入門商品。（GRAFF提供）

海瑞溫斯頓以LOGO打造象徵丈夫與妻子的「H」和「W」字母鑲嵌底座的LOGO鑽石婚戒，別具意義。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓的鑽石線戒可單獨佩戴也可混搭，十分實用。（Harry Winston提供）

楊謹華在臉書IG公布喜訊，手中佩戴的是寶格麗的Bridal系列婚戒和線戒。（擷自 IG）

BVLGARI的Bridal Corona鑽戒和同系列線戒。（BVLGARI提供）

六月是結婚的旺季，結婚是人生大事，也是一個全新人生的起點，從求婚戒、婚戒，到長輩贈送的珠寶賀禮，為美麗的人生起點更增添璀璨光芒。

★海瑞溫斯頓「H」和「W」婚戒

一提到婚戒，有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）自然是不可錯過的首選，其中最受歡迎的LOGO系列，以品牌的「H」和「W」為主題落在爪鑲底座的兩側上，烘托圓形明亮式的鑽石主石，代表丈夫（Husband）與妻子（Wife）兩人共同承擔、守護與努力，才能擁有美好的婚姻，就像婚戒上閃亮光芒的鑽石一般。

除了婚戒，海瑞溫斯頓的線戒也可利用混搭的手法，玩出穿戴珠寶的樂趣，也值得推薦。

★GRAFF

一提到格拉夫（GRAFF）珠寶，第一個可能會先聯想到打破史上紀錄的大鑽石和好幾個零的天文數字，就算想踏入店內，看到門禁森嚴、高大帥氣的保全帥哥時，恐怕也會猶豫再三，但其實GRAFF近來主打的婚戒系列，也有小克拉數、價格相對親民的婚戒，是入門GRAFF的最佳選擇。

★寶格麗

近來在珠寶界相當走紅的寶格麗，也是選購婚戒的最佳選項之一。還記得楊謹華日前在臉書IG公布喜訊時，與夫婿兩人秀出婚戒的甜蜜照，就是寶格麗的Bridal Spiga系列對戒和Bridal Eternity Bands系列玫瑰金細鑽線戒，至於楊謹華的求婚戒則是風格簡約的BVLGARI Bridal Corona系列鑽戒，可作為挑選婚戒的參考。

(中時 )