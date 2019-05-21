2019.05.20新聞深喉嚨 從年改、非核到轉型正義 民進黨遵行英皇旨意「失」政有成？

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，不僅翻轉民進黨高雄20年執政，無數支持者更寄予厚望，盼韓直攻總統大位領導全民。韓受訪直言，2020是一場攸關「中華民國生死存亡」的選戰，參選人絕對要有高度行君子之爭；而自己絕對有這樣的高度，這點從過去到現在即可驗證。

韓國瑜受節目《新聞深喉嚨》專訪，表示：「2020年是這麼重要一場總統大選，是生死存亡，整個中華民國的生死存亡。藍軍的支持者跟整個台灣的中間選民要思考，要支持誰？所以王院長也好、郭台銘董事長也好、朱立倫前市長也好，這些所謂的擬參選人，一定要更高的角度來看，絕對要能夠君子之爭！」

韓國瑜進一步指出：「而且這個君子之爭，就算是意見的不一樣，都不至於會傷感情，這個非常非常的重要！我個人是絕對有這個高度，你看我選高雄市長到現在，我被每一個月一黑、每一週一黑、每一天一黑、每一分鐘一黑，神奇的事情發生了！我沒有罵過一個人！我被黑成那樣，我都沒有罵過一個人！我也沒有去告過一個人到法院！」

不僅如此，韓國瑜自評並呼籲：「所以我能夠對我的競爭對手，我都這個態度，何況是黨內的同仁？所以一定要從大局著想。」

(中時電子報)