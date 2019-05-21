湖人老闆珍妮巴斯(左)與導演史派克李交談。（美聯社資料照）

離開湖人1個多月，魔術強生近日爆出他離職的內幕，他相信背後捅刀的人就是總管佩林卡(Rob Pelinka)。強生對EPSN說：「起初我們處得很好，後來我開始聽到那些我工作打混的傳言。」魔術強生離職的時候就傳出他外頭事業太忙，經常不在辦公室，強生認為放出這些流言的就是佩林卡。

佩林卡急忙喊冤：「魔術強生是個偉大人物，與他工作充滿著歡樂，我很難過他居然是那樣想的。這一切只是因為我們一直輸球而已。要消滅雜音最好的方法就是贏球，我們應該揮別過去，邁步向前。」

強生當時是籃球部門總裁，他認為自己沒有獲得相應的權力，老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)並未完全信任他。「壓垮駱駝的那根稻草就是總教練路克華頓(Luke Walton)事件。我跟老闆建議開除華頓，她同意了，隔天她又反悔，還帶營運長哈里斯(Tim Harris)來說服我，叫我留下華頓。我上司應該只有珍妮，中間卻卡了一個哈里斯。」

外傳的鬥爭流言有一些是真的，強生確實是因為權力鬥爭而賭氣出走，「哈里斯該管好他自己的事情，但他總是要伸手過來干預籃球部門，還自稱是華頓的好友，不讓我開除華頓。」

然而湖人內鬥的真正源頭恐怕還是在老闆珍妮巴斯，強生暗批她缺乏主見。「太多人在影響決策了，珍妮把他們都當成好友，結果她不知該聽誰的，無法做出正確的決定。一間公司不能讓每個人都自以為有權力影響決策，最終決策的權力應該只屬於1個人，那就是我。」

《今日美國》認為珍妮巴斯的眼界和高度不如老巴斯，任人唯親(包括魔術強生)導致她把整支球隊的格局做小了。強生上任之初就表示：「假如我跟佩林卡沒法把工作做好，我會自動辭職讓位。」他拂袖而去算是實踐了自己的諾言。

(中時電子報)