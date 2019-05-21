2020總統初選藍綠群雄相爭，近來許多民調出爐。在三腳督對戰情形下，之前民調始終領先的高雄市長韓國瑜的支持度竟輸給台北市長柯文哲，鴻海董事長郭台銘支持度則有明顯成長。對此，資深媒體人鄭佩芬表示，就算郭董聲勢上漲，韓國瑜還是比較占優勢，因為韓有眷村和黃復興的支持。且有些民調的發布，很明顯就是帶風向。

近來許多總統大選民調顯示，韓國瑜的支持度呈現下滑，總統蔡英文和鴻海董事長郭台銘，以及台北市長柯文哲慢慢迎頭趕上的趨勢。而藍綠選民都歸隊，總統大選呈現兩大黨對抗局面。對於韓的支持度下降，許多分析都認為韓國瑜現在最重要不是總統大選，而是要把重心放在高雄，專心市政才為上策。

不過，就算聲望下滑，韓國瑜還是比郭台銘存在一大優勢。鄭佩芬在政論節目《年代向錢看》中表示，在國民的黨內民調互比，韓國瑜贏郭台銘，原因是韓的黨員支持度有50%，但是郭台銘只有20%。韓國瑜本身就眷村出身，又念軍校，因此他的形象不論在眷村，或是黃復興黨部都非常占便宜，這是郭台銘所沒有的長處。

鄭佩芬再表示，大家都知道郭是台灣的首富，可是其實大家對郭台銘很陌生，也沒接觸過，但郭可以吸引國民黨以外的支持者。鄭佩芬提醒，如果韓國瑜的聲望再繼續下滑，那麼黃復興和眷村就有可能轉向支持另一個勝選機率較大的候選人。

鄭佩芬認為，昨某親藍媒體所發布的民調，帶風向的情況非常明顯。像律師陳長文就鼓吹郭台銘參選總統，韓國瑜固守高雄。這個想法是國民黨一些高層的想法，當然陳長文的想法，不會是他自己個人的想法，要注意陳長文和前總統馬英九和前北市長郝龍斌關係密切，所以那些高層的想法，一定是透過陳長文來傳達。

韓國瑜民調大勝綠竟輸白？柯P：不要當真

(中時電子報)