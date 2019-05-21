戒菸對許多菸癮者屬高難度挑戰，不過，藉由醫護團隊的鼓勵與協助，半年的成功率近可達3至5成。豐原醫院將於6月3日至5日舉辦菸害講座活動，為期3天，歡迎民眾踴躍報名。

一個人戒菸很寂寞，但一群人幫忙您戒菸卻很不一樣！家醫科主任李福春表示，院方醫護團隊長期提供菸癮者需求，依個人化戒菸方法，協助民眾成功戒菸，透過醫護團輔導協助戒菸，半年不抽菸成功率可達3至5成，如果是個人自行戒菸，半年成功率僅1成不到。

心臟內科主任曹承榮指出，近年來動脈硬化年齡層逐漸下滑至23歲年輕人，都跟抽菸有關，因菸裡尼古丁會造成冠狀動脈血管收縮、血小板凝聚，導致供應心肌能力降低、動脈血栓形成，加速冠狀動脈血管硬化，誘發心肌缺氧及心肌梗塞。

衛教個管師陳儷月表示，為鼓勵大家踴躍參與戒菸行列，將於6月3日至5日舉辦為期3天菸害講座活動，第1天增加闖關活動，測試吸菸者co及肺活量，喚起民眾重視自己健康。

(中時 )