台灣運彩單場暨場中投注場次預告(5月21日~5月27日)

1.「美國職籃」：將場場提供單場及場中投注。

東西爭霸、誰能勝出，目前西區金州勇士以3:0聽牌，領先波特蘭拓荒者；東區則是密爾瓦基公鹿2:1領先暴龍，台灣運彩將場場提供單場及場中投注，一同關注本季總冠軍對戰組合出爐。

2.「美國職棒」：提供11場單場或場中投注。

週間鎖定紅襪、週末看天使。美聯東區和西區目前呈現分區第一戰績大幅領先、其他四隊各自努力奮鬥的現況。台灣運彩週間提供東區三、四名的波士頓紅襪與多倫多藍鳥的5/21(二)~5/23(四)3場對戰的單場投注，截至目前為止兩軍交戰1勝1負、雙方勝差5場，是藍鳥追趕紅襪的好時機；反觀西區洛杉磯天使及德州遊騎兵兩隊與第一名的勝場皆為8.5場，為了縮小與第一名差距，本週三連戰勢必全力以赴，台灣運彩提供5/25(六)~5/26(日)的單場投注，共同欣賞緊張刺激的賽事。

3.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

中央聯盟戰況激烈，近期拿下7連勝的廣島東洋鯉魚與讀賣巨人同為央聯第一，本週兩隊將在東京巨蛋進行三連戰，巨人在自家主場能否擊敗鯉魚、戰績獨走，台灣運彩提供5/25(六)~5/26(日)單場或場中投注，一同關注。

4.「足球」：提供10場單場或場中投注。

日甲足球目前各隊的積分都咬得很緊，5/26(日)台灣運彩提供兩場賽事單場及場中的賽事分別為廣島三箭對浦和紅鑽和川崎前鋒對大分三神。廣島三箭及浦和紅鑽積分相同為17、川崎前鋒積分23分落後大分三神1分暫列第四，兩場都是積分相近的賽事，兩軍對陣，勢必精彩可期。

5.「冰球」：提供14場單場投注。

1. 5/22(三)，08:00，聖荷西鯊魚@聖路易藍調，藍調目前在西部決賽已經取得3勝2敗聽牌優勢，僅差一勝就可以叩關睽違50年的史坦利盃決賽，系列賽第六戰將回到藍調主場舉行，鯊魚能否將系列賽戰線延長到第七戰?

2. 5/22(三)，02:15，俄羅斯.V.S瑞典，世界男子冰球錦標賽小組賽接近尾聲，B組兩支勁旅俄羅斯與瑞典將提前交手，世界排名第三的俄羅斯今年來勢洶洶，目前六戰全勝；而尋求三連霸的瑞典目前拿下3勝，暫居小組第三名。而兩隊陣中也各有NHL的明星球員助陣，瑞典由科羅拉多雪崩隊長蘭德斯科格(Gabriel Landeskog)領軍，華盛頓首都超級巨星奧維琴根(Alexander Ovechkin)則再度返回俄羅斯國家效力，誰能帶領球隊在小組賽拔得頭籌呢?

3. 世界男子冰球錦標賽八強開始，場場提供單場投注。

(中時電子報)