美女獸醫出手救援，救活一條小生命。（圖／翻攝自臉書เพื่อนซี้สี่ขา ประสาหมอมน、Min KWg)

泰國日前（19日）一名孕婦突然在街頭產子，但嬰兒出生時卻沒有哭聲，在場一名男子見寶寶狀況危急，立即跑到附近一所動物醫院求救，一名外貌清秀的女獸醫聞訊趕來，急忙將抱著嬰兒回到診所搶救，經過約5分鐘急救援，終於聽到嬰兒的哭聲，成功就保住寶寶的小生命。女醫救活新生嬰影片曝光，不到2天就衝破百萬人觀看，紛紛寫下感動的留言。

據《ETtoday》引述《泰國網》報導，這名孕婦產下寶寶後，坐躺在路上，當時嬰兒還連接著臍帶，一旁熱心民眾有人打開手機燈光照明，一名男子則跑到附近一所動物醫院求救，女獸醫趕到現場時，發現嬰兒生命徵象不穩定，便立刻把孩子帶回診所搶救，約5分鐘後嬰兒終於發出哭聲，身體逐漸紅潤，隨即由獲報趕到現場的醫護人員，抱上救護車送往醫院。

這起女獸醫救活新生嬰影片曝光後，兩天內已感動逾百萬名網友，紛紛留言「「看到哭，很高興孩子沒有事情」、「醫師好棒」。

(中時電子報)