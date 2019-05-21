圖為同樣感染「海洋創傷弧菌」的患者。(示意圖 翻攝自 爆料公社)

吃海鮮千萬要煮熟！日前大陸有兩名女子因為吃了海鮮、海螺，陸續感染「創傷弧菌」，入院短短10~8小時，因多重器官衰竭而喪命。醫師林天來表示，染上該菌48小時內，死亡率超過50%，且好發於免疫力差的人身上。

陸媒《泉州晚報》報導，4月底時一名50幾歲婦女雙腳突然腫脹、發熱，緊急送往泉州市區一家醫院，抽血化驗後，確診為創傷弧菌感染。然而她入院才十多個小時，病情不停惡化、最後多重器官衰竭而死亡。據傳該女子家中是開海產店。

該院5月初，也有一名女患者感染創傷弧菌，入院8小時內，雙腳重度感染，引發蜂窩組織炎和膿毒症，最後因為多重器官衰竭去世。患者家屬表示，她生前曾吃過海螺類的海產。

泉州市第一醫院重症醫學科副主任林天來指出，「創傷弧菌」生活在海洋、海岸中，溫度20度的鹹水生長，以及吃未煮熟的貝甲類海產恐感染。一旦染上，發病又急又快，患者休克入院後48小時內，死亡率超過50%，且大部分會「多重器官功能衰竭而死」，每年的夏天為好發季節。

林天來提醒，並非每個人碰到海洋創傷弧菌就會被感染，它好發於免疫力差的人，像是糖尿病、肝硬化、酗酒、長期用類固醇、癌症等。因此，有傷口在身最好別到下海玩、處理海鮮要戴手套防刺傷，以及海鮮煮熟後吃，能高溫殺死該菌。

(中時電子報)