韓國瑜民調大勝綠竟輸白？柯P：不要當真

2020總統初選藍綠群雄相爭，昨日一民調出爐。在三腳督對戰情形下，之前民調始終領先的高雄市長韓國瑜的支持度竟輸給台北市長柯文哲，兩人呈現旗鼓相當態勢。對此，前國民黨立委孫大千表示，這份民調結果可以看出三個趨勢，但最重要的是，如果郭台銘的發言模式再不收斂，要爭取到韓粉的支持恐怕比登天還難。

孫大千於臉書發文表示，由聯合報2020年總統大選最新選情調查的結果，可以看出三個趨勢：

第一，如果韓國瑜沒有參選，韓粉的選票大部分會流向柯文哲，而不是支持郭台銘。這代表了如果郭台銘的發言模式再不收斂，要爭取到韓粉的支持恐怕比登天還難。

第二，如果柯文哲沒有參選，柯粉的選票大部分會流向郭台銘，而不是支持韓國瑜。這代表了柯粉當中的中產階級和知識分子，受到了最近這一波批判韓國瑜是草包的抹黑攻勢的影響，對於韓國瑜的治國能力心存疑慮。

第三，藍營內部無情的鬥爭，讓原本對國民黨重新燃起熱情的中間選民再一次卻步，重新投入柯文哲的懷抱。倘若這些黨內的好戰份子再不適可而止，那麼柯文哲將成為最大的獲利者，不費吹灰之力，接收國民黨所流失的政治版圖。

(中時電子報)