去年九合一在政壇掀起「韓流」的高雄市長韓國瑜，一舉一動都被外界放大檢視。資深媒體人羅友志貼出一張韓國瑜粉絲團按讚數未破萬的照片，並直言「真的是警訊」。不過網友卻回文表示「很多人沒收通知」、「韓國瑜FB感覺被衝康了」。
羅友志在臉書貼出一張韓國瑜粉絲團按讚數未破萬的照片，並表示虛擬世界需要小編，來面對沒破萬的第一篇PO文，現實世界，也需要軍師聯盟，面對一連串的失分危機。
羅提及中國時報社長王丰曾說，韓國瑜以前的對手是陳其邁，現在是比陳其邁高好幾個等級的郭台銘、蔡英文，打怪進階，玩家也要升級。「韓國瑜現在就像沒有軍師的呂布，武功天下無敵，可是終究只能一方之霸」。羅友志說韓國瑜臉書出現第一篇按讚沒破萬的貼文，真的是警訊。
不過網友則表示「很多人沒收通知」、「韓國瑜FB感覺被衝康了」、「昨天就發現這個問題了，估計是被FB做手腳了」、「有人反應說明明有選搶先看，卻沒有收到通知」、「不是這樣，而是沒有跳出訊息，大家不知道市長有訊息進來才少了讚」、「這篇比較少罷了。其他的都大概幾萬。沒問題」。但也有網友認為「民意如流水，不要不信邪。一直活在同溫層的人是不知道外面的溫度已經變冷了」。
文章來源：羅友志oo有事找友志臉書
(中時電子報)
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