根據美國媒體報導指出，例行賽西區戰績最差的太陽，今夏補強目標鎖定火箭明星級控衛保羅，只要火箭球團點頭，這樁交易案就可以完成。

保羅去年與火箭簽下4年1.6億美元的天價合約，讓保羅成為目前全聯盟身價最高的頂級球星，未來3年的年薪分別是3850萬美元、4135萬美元和4421萬美元。

火箭原本期望保羅能與哈登聯手奪下總冠軍，沒想到保羅在例行賽碰到傷病問題，季後賽次輪又被勇士淘汰，加上球團薪資半數都花在兩人身上，導致想要補強戰力就得面臨聯盟的龐大豪華稅課徵。

保羅目前變成全聯盟最難處理的合約，也讓其他有意招攬他的球隊望之卻步。然而在選秀樂透抽籤失利的太陽(第6順位)，想要在今年選秀會上挑中心儀的後衛新秀機率不高，因此有可能退而求其次的鎖定在保羅身上，即便保羅的還有超過1200萬美元的合約，太陽也願意忍痛吞下去。

(中時電子報)