南化老農20日下午去農地種竹子後失聯，大批警消前往搜索，只找到農作工具不見人影。（劉秀芬翻攝）

台南山區連日間歇暴雨來襲，南化區80歲的郭姓農夫家屬20日傍晚向玉山派出所報案，老農下午去農地種竹子後失聯，警方隨後與消防人員、義消34人等聯合搜尋，直到深夜10時仍無所獲，21日早上8點多再度集合出發前往搜尋。

消防局南化分隊表示，20日晚間已出動熱影儀及熱影像無人機，但因天色影響、視線不佳，延溪床往下游處搜索約200公尺無所獲，只發現老農的枴杖及一包農作工具。

21日早上大批警消再度集合後，延溝渠繼續搜尋，並徵派無人機、熱搜儀協助，也請麻豆消防局調派船艇，往野溪下游搜尋。

(中時 )