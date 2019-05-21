南化老農失聯一晚 警消清晨再度展開搜尋 09:102019/05/21 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南化老農20日下午去農地種竹子後失聯，大批警消前往搜索。（劉秀芬翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南化老農20日下午去農地種竹子後失聯，大批警消前往搜索，只找到農作工具不見人影。（劉秀芬翻攝） 台南山區連日間歇暴雨來襲，南化區80歲的郭姓農夫家屬20日傍晚向玉山派出所報案，老農下午去農地種竹子後失聯，警方隨後與消防人員、義消34人等聯合搜尋，直到深夜10時仍無所獲，21日早上8點多再度集合出發前往搜尋。 消防局南化分隊表示，20日晚間已出動熱影儀及熱影像無人機，但因天色影響、視線不佳，延溪床往下游處搜索約200公尺無所獲，只發現老農的枴杖及一包農作工具。 21日早上大批警消再度集合後，延溝渠繼續搜尋，並徵派無人機、熱搜儀協助，也請麻豆消防局調派船艇，往野溪下游搜尋。 (中時 ) #搜尋 #南化 #老農 #集合 #下游 也許您會感興趣 推薦閱讀 農民退休年金 農保最後一哩路 01:192019/05/17 政治要聞 中鋼Q3內銷價 下游籲貼近國際 04:102019/05/21 證券．權證 社會熱門新聞 人妻到家 小王傳訊：老公無法滿足你，我來 - 社會 正妹瑜珈墊「ㄇ字腿」秀美臀 網喊：會升天 - 社會 跆拳金牌＋戴資穎姊妹淘 偷到她家的下場… - 社會 爸爸滿臉長疱疹 原來是女兒害的 - 社會 當兵當到不想回家 原來竟為了「他」.... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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