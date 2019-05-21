為落實減碳理念，礁溪〈品文旅〉的客房內沒有寶特瓶瓶裝水，而是在各樓層設義大利氣泡飲水機，讓人可持房內環保瓶飲用宜蘭當地水源。（圖／姚舜）

為落實減碳理念，礁溪〈品文旅〉的客房內沒有寶特瓶瓶裝水，也不提供拋棄式備品。（圖／姚舜）

強調環保的礁溪〈品文旅〉，客房內垃圾桶主動分類。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉規畫有室內與戶外的溫泉SPA區，圖為室內的小噴泉。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉室外溫泉SPA區，設有各種水療按摩噴頭。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉的餐廳〈Rick's〉，挑高很高、採光良好，設有160個座位。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉館內唯一餐廳〈Rick's〉，主攻現場手作的義大利Pizza。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉館內餐廳〈Rick's〉的義大利Pizza，標榜採用義大利進口烤爐烤製。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉餐廳供應的Pizza也講究「文創」與「接地氣」，用了很多宜蘭在地元素與食材入餡。（圖／姚舜）

〈蘭陽金棗鴨賞Pizza〉是用宜蘭金棗醬刷在Pizza底部，上面再舖了鴨賞和蒜苗，味道甜鹹交織、風味獨具且不違和。（圖／姚舜）

甜味的〈貓王Pizza〉，餡料有起司、花生醬、現磨花生粉，還有鳳梨口味的冰淇淋，風味迷人。（圖／姚舜）

這款巧克力蛋糕用的是62％的苦甜巧克力製作，並加了葛瑪蘭威士忌增加風味。（圖／姚舜）

這款形色誘人的甜點，用了金棗與蜜香紅茶製作，體現在地風味。（圖／姚舜）

〈品文旅〉位在礁溪溫泉源頭之一的「礁溪溫泉公園」旁，步行3分鐘就可抵達。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉的Check in大廳挑高很高，且採光良好。（圖／姚舜）

〈品文旅〉是礁溪第一家建置有自助Check-in系統的文創風格旅館。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉的接待大廳空間寬敞，且設有座位可讓客人休憩。（圖／姚舜）

有兩棟建築的礁溪〈品文旅〉有178間客房，並有4種不同房型，每房8坪起跳。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉的客房設計頗富創意巧思，除可讓小朋友「爬上爬下」、「鑽來鑽去」，並可滿足多人住宿需求。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉的有些房型是採「溫室」概念設計，天花板有白色斜架象徵將自然引入室內。（圖／姚舜

礁溪〈品文旅〉客房中的掛衣架與其它家具都採極簡設計，好讓空間更顯舒適。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉的每間客房都有獨立溫泉浴池，且採「降板」式設計，浸浴更方便舒適。（圖／姚舜）

礁溪〈品文旅〉的每間客房的衛浴都有免治馬桶。（圖／姚舜）

宜蘭礁溪再增新飯店！距礁溪溫泉公園走路只有3鐘，雲朗觀光集團針對新世代自主旅行者推出的全新飯店品牌「品文旅」自即日起6月底止，開放3種房型試賣並推出優惠住房專案，依房型不同每房優惠價自2,888元起至3,999元，因價位較同級飯店便宜，為競爭原本激烈的礁溪度假飯店市場投下震撼彈。

以「品文藝．輕旅行」品牌精神的礁溪〈品文旅〉，強調以「綠．溫泉」為主軸，結合「自主旅行」與「綠色飯店」兩大概念作為差異化訴求，兩大特色是：1.這是礁溪第一家導入自助Check-in系統的文創旅館，2.它也是礁溪第一家客房內不提供拋棄式備品，以及寶特瓶裝水的飯店。飯店與概念都新，能否在競爭激烈的市場中開闢新藍海，消費者是最後判官。

斥資8.5億元打造的礁溪〈品文旅〉有兩棟建築，各5層與6層樓共有178間客房、4種房型，每種房型都是8坪，設計師依據目標客層屬性以巧思打造不同的空間，其中適合雙人住宿的房型有24間，適合4人的有122間，另有13間「樂旅小閣樓」主題房。其中有的房型以「綠溫室」概念在房內以白色鋼架打造溫室屋頂意象，象徵把自然引入，有的房型則規畫了雙層床，讓小朋友可以玩的開心。

為落實環保減塑並實現低碳足跡理念，是礁溪〈品文旅〉不提供拋棄式備品及寶特瓶裝水的原因。客人要喝水怎麼辦？飯店在每個樓層都設了義大利進口的氣泡飲水機，住客可拿著房內準備的環保水瓶取到飲水機取用宜蘭當地水源。值得帶一筆的是，這氣泡水的氣泡很足，且可以「撐」很久，炎炎夏日喝來格外消暑。

礁溪〈品文旅〉每間客房內都有獨立溫泉灣泡湯池，這些泡湯池都採「降板」式設計且夠深，客人可以泡得舒適。另外，每間客房都配置免治馬桶，同時有些客房有2個洗臉檯，一大一小、一高一低，是為親子家庭客層採的貼心設計。

離礁溪溫泉源頭區很近的〈品文旅〉因為擁有「好湯」，所以除了在客房內規畫溫泉浴池，另外又規劃有室內及室外的公共「溫泉SPA」區，室內區有兒童戲水池、溜滑梯與噴泉舞池，室外區則採水療概念設計，類似泳池的長形池中有各種不同溫泉噴頭，讓客人按摩水療。

礁溪〈品文旅〉館內唯一餐廳以〈Ricks〉為名，靈感來自於經典電影《北非諜影》的台詞「Everybody comes to Ricks」，企圖傳遞往日情懷與昔日美好。餐廳主要以Pizza與Pasta等 義大利輕食為主，最有「哏」的則是手工現做且用義大利進口窯爐烤製的「溫泉Pizza」。

「溫泉Pizza」是將礁溪溫泉加到Pizza麵糰中，以過濾雜質並消毒後的溫泉水和麵，廚師聲稱如此一來可使麵糰更細緻，烘烤後餅皮更富嚼勁，這一招，也讓著名的礁溪溫泉，「既可外用，也可內服」啦！

為了「接地氣」並讓客人「品在地」，〈Ricks〉菜單上有不少Pizza的口味「很宜蘭」。例如〈蘭陽金棗鴨賞Pizza〉是在餅皮上見鋪上起司再刷上宜蘭金棗果醬，然後以蘭陽名產鴨賞當topping餡料，經攝氏320度高溫烘烤後，甜鹹滋味交織共融，鹹香鮮的鴨賞並有如培根般口感，入口不但沒有違和感，還很好吃哩。

甜味的〈貓王Pizza〉，餅皮一樣也舖了起司，然後刷一層花生醬、再灑一層用花生糖現刨的花生粉，再放上一球一球的鳳梨冰淇淋，這文創性格強烈的甜味Pizza，雖然「完全不是義大利」，形色味卻很吸引人。配合飯店試營運，〈Ricks〉餐廳自即日起至5月31日止亦推出「Pizza買大送小」優惠活動，點12吋Pizza，即贈8吋Pizza，客人可以點雙口味一次滿足。

〈品文旅〉的餐飲另一賣點是，鑑於健康飲食當道，而「黃豆」為葷素食者皆可食用的食材，其富含多元營養素，適合全年齡層食用，飯店因此斥資百萬元引進「大型研磨豆漿機」，早餐能喝到當日研磨的新鮮豆漿，餐廳菜單並有自製豆腐與豆花等菜色。

(工商 )