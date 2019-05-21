歐都納舉辦「世界7大洲最高峰頂峰攀登」10周年慶。（歐都納提供）

各界熱血勇士熱情不減。（歐都納提供）

「世界7大洲最高峰頂峰攀登」10周年慶熱鬧非凡。（歐都納提供）

今年欣逢台灣首登紀錄的「世界7大洲最高峰頂峰攀登」10周年慶，當年創下第一完攀紀錄的勇士團隊與推手們19日齊聚台中頭嵙山，過程中雖陣雨不斷，仍澆不熄各界的熱情，並透過呼喊登上聖母峰時的精神口號「基地營 基地營 聖母峰有多高；8848！」將時空畫面轉跳到10年前，共同見證歷史的軌跡。

歐都納董事長程鯤表示，14年前為實現「讓世界看到台灣」想法，啟動「七峰登頂攀登計畫」，當時結合台灣老中青3代探險隊，歷經4年出資、訓練及籌備，於2009年5月19日12點36分成功登上珠峰山頂，完成世界7大洲最高峰的挑戰，讓國旗飄揚世界七大洲之巔。

歐都納持續協助台灣登山者前往挑戰世界高峰，陸續完成卓奧友峰、聖母峰、布羅德峰、迦舒布魯II峰、迦舒布魯I峰等多座八千米巨峰的登頂或台灣首登的難得紀錄，團隊累計遠征攀登次數超過35次，高度逾15萬公尺，超過18座聖母峰高度。

為重現完攀7頂峰10周年的經典時刻，歐都納為重現經典時刻， 19日邀請創下世界7大洲最高峰的攀登隊隊員伍玉龍、江秀真、黃致豪、謝穎泝，以及重要推手梁明本、黃一元、吳夏雄、連志展等登山界重量級前輩齊聚台中頭嵙山。

程鯤率領歐都納7頂峰攀登隊、中華民國山難救助協會、中華民國健行登山會以及中華民國山岳協會，攜手從7個不同登山口、不同的路線攀登，雖過程中陣雨不斷，仍澆不熄各界熱血勇士的熱情。

並透過呼喊登上聖母峰時的精神口號「基地營 基地營 聖母峰有多高；8848！」以及「台灣加油！七頂峰成功！台灣尚讚！」將時空畫面轉跳到2009年5月19日，共同見證歷史軌跡。

程鯤承諾，下一個10年、下下一個10年，歐都納會持續支持擁有登山夢想的希望種子，為每一位愛好登山運動、懷有夢想的登山愛好者，傳遞勇氣、大步前進，走向山頂天際線。

(中時 )