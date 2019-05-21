檢調接獲檢舉，指北市老牌移民公司「喬盟國際顧問」公司負責人王權宏、「維德」公司負責人簡芳玲，涉嫌以每本假護照10餘萬元代價，販售偽造的菲律賓國籍護照給家長，協助10餘名學童以「假外僑」身分進入新北市林口區「華美國際美國學校」就讀，涉及行使偽造特種文書罪。台北地檢署昨漏夜偵訊王、簡2人，今早訊後諭令王以100萬元交保，並限制出境、出海，另簡以50萬元交保。

被約談的王權宏，是全國商業總會常務理事、移民公會理事長，他曾因在2016年6月的「縮短工時政策」公聽會上發言「加班有益身心」惹議，他經營的「喬盟」國際顧問早在台灣1991年開放移民公司即成立，資本額1350萬元，已有20多年辦理移民的經驗，是國內老牌移民代辦公司。另簡芳玲則是中華民國留學服務商業同業公會理事長。

王權宏昨天到案後，說他也是被騙的，被國外的官員所害，國外官員告訴他護照是正確的，他也是受害者。但據了解，檢調掌握王、簡2人販售假護照的事證，簡的數量較少，檢調因偽造特種文書罪並非重罪，諭令2人交保。

檢調接獲檢舉，指北市「喬盟國際顧問」公司、「維德」公司涉嫌提供偽造的菲律賓國護照，以每本10餘萬元價格賣給10多名家長，供作小孩就讀新北市林口區「華美國際美國學校」之用，涉嫌偽造、行使特種文書罪嫌。

據了解，2016年成立的新北市林口區「華美國際美國學校」，因屬於外僑學校，師資環境比一般公私立學校較優，因此吸引不少望子成龍的家長想盡辦法，爭相將自己的小孩送進學校就讀。

但依據規定，外僑學校學生須有外僑身分，因此代辦業者「喬盟國際顧問」、「維德」公司，就對外招攬有意就讀美國學校的家長，提供菲律賓護照作為小孩入學之用。

檢調查出，「喬盟」2家公司自2016、2017年起，以每本10多萬元價格，販售偽造的菲律賓國護照給10餘名家長，這些家長不乏企業界、醫師等高社經地位人士。

檢調蒐證後，昨搜索「喬盟」2公司及公司負責人王權宏、簡芳玲住處等5個地點，並約談王權宏、簡芳玲等6名涉嫌人、證人到案。

涉賣假護照念美校 負責人喊冤被騙

(中時 )