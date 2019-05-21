香格里拉對話會將於5月31日至6月2日在新加坡舉行。而主辦方英國國際戰略研究所（IISS）20日在官網宣布，大陸國務委員兼國防部部長魏鳳和將出席與會，並於6月2日發表主題演講。這是在陸美關係趨於緊張的背景下，這是大陸防長時隔8年再次參加香格里拉對話會。

《環球網》報導稱，香格里拉對話會是指由英國國際戰略研究所和新加坡國防部主辦的「亞洲安全峰」，是目前亞太地區安全對話機制中規模最大、規格最高的多邊會議之一，到去年為止已舉辦了17屆。

IISS在新聞稿中表示，魏鳳和6月2日將以「中國在印太地區的作用」為主題發表演講。IISS總幹事約翰·奇普曼博士說，今年特別高興地歡迎魏鳳和率團出席對話會；他的出席為與會者和解放軍領導人接觸提供了一個獨特的機會。

對於IISS而言，邀請到大陸防長出席是期盼已久的突破。2011年，國務委員兼國防部長梁光烈參會，這是大陸防長的首次出席，也是最高級別的代表團。其後大陸代表團多保持在總參副總長級別。過去2年大陸則派出解放軍軍事科學院副院長何雷中將作為大陸代表團團長。

針對陸美防長在香會期間舉行會晤的可能性，一位要求匿名的專家接受《環球時報》採訪時表示，雙方如果不會晤，在當前的兩國關係條件下，一點也不奇怪；即使雙方會晤，也不必存有過高期待。大陸還是那個態度：我們希望對話，但也不害怕對抗。如果美方願意對話，陸方會坐下來；如果美方選擇對抗，陸方會站直腰杆，既奉勸，更奉陪。

至於，魏鳳和在發言中是否會對外傳遞陸方新主張？該專家表示，陸方會借助這一平台重申大陸堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策的主張，也會宣示陸方從不畏懼任何霸權主義和強權政治，堅決維護國家主權、安全的決心意志。同時，大陸方也會借助此平台廣交朋友，特別是與更多的亞太國家防務部門和軍隊領導人進行會談，為共同維護亞太地區和平穩定尋求最大公約數。

(中時 )