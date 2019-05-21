2019.05.20新聞深喉嚨 從年改、非核到轉型正義 民進黨遵行英皇旨意「失」政有成？

高雄市長韓國瑜被視為藍營2020「最強戰將」，談到藍綠惡鬥，直言如今社會思想之開放，絕不僅於藍綠二元。更爆料，許多民進黨人非常想去大陸，看看對岸如今的進步與發展，但卡在掛著民進黨牌，又有黨紀與選票壓力。盼日後兩黨理性思維者，能夠在某些議題上，為了國家的進步，攜手取得共識並合作。

韓國瑜接受中天節目《新聞深喉嚨》專訪，被問及對藍綠對立的看法，以及日後若執政該如何面對藍綠惡鬥？韓表示台灣當前不僅分「藍綠」而已：「現在已經自由思想時代，社會風氣這麼開，怎麼可能只有藍綠？但是藍綠惡鬥，台灣吃盡苦頭！真的是吃盡苦頭！這一點是無庸置疑。」

韓國瑜進一步指出：「我所接觸的民進黨裡面，會變成兩種狀態。就是他表面上是一種，他心裡是另外一種。怎麼講？因為你民進黨的台獨綱領在這個地方，他是民進黨員，他要服從民進黨台獨綱領；可是他內心世界，知道這條路走不通，所以這些民進黨的人，他自己有理性的，理性思考的！這些人可不可以進一步化為行動，支持對國家有利的建設、法案，跟發展的方向這些重大案件？而不要繼續沉溺於，在政黨跟藍綠惡鬥之間。」

韓國瑜大聲疾呼：「我再講一遍！就有理想的民進黨的從政同志，你明明知道，台獨這條路走不通，你很清楚！你嘴巴不敢講！因為你怕你選票跑了、你怕你被黨紀處分！你既然很清楚，你何不盡可能，緩和藍綠之間的惡鬥？因為大家都希望台灣未來更好。所以我覺得這方面，這個點是可以溝通的。」

韓國瑜更爆料：「因為我接觸幾個民進黨，他們很想去大陸啊！『唉呦我也要去大陸看看，聽說好進步！我就不能去！我掛了一個民進黨！然後我都走不進去，可是我也知道，他是全世界第二大市場！很多沿海城市，突飛猛進進步！我想去看！我過不去、去不了！可是我真的很想去！』這些就是屬於，我講的是『溫和的民進黨人』。其實這些人，可以進一步思考。」

此外，韓國瑜也對自家人喊話：「我們國民黨這邊也要思考，如果繼續政黨之間，不停的針尖對針尖、針尖對麥芒，一直這樣的幹下去的話，未必是福！」韓呼籲，在某些議題上，大家都可以從更高的角度跟格局，共同來討論、取得共識，為了國家的進步，大家攜手來合作。

(中時電子報)