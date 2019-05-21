湖人前總裁魔術強生今天上節目時爆料遭到好友出賣，最終選擇離開湖人，同時也提到湖人絕對不會把詹姆斯交易出去，補強首選不是杜蘭特，而是里歐納德和厄文。

湖人本季虎頭蛇尾，季初打得虎虎生風，季中詹姆斯受傷後戰績直直落，最終被阻絕賽季後賽大門外，不少專家和球評認為湖人有可能為了補強戰力而將詹姆斯交易出去。

對此魔術強生不以為然的表示，他(詹姆斯)是一位很特殊的球員，他幫助湖人年輕球員迅速成長，尤其是庫茲馬與英格拉姆，更別說他對於比賽掌控以及傳授經驗的能力，這都是湖人目前最欠缺的地方，所以交易詹姆斯的可能性是不存在的。

魔術強生緊接著說，「我現在已經不是球團的成員了，所以我可以隨心所欲地講任何話，湖人在今夏最想要引進的球員不是杜蘭特，我喜歡這位球員，他最終有可能會留在勇士，湖人的首選目標是里歐納德，然後才是厄文，這兩人能夠協助詹姆斯，幫助湖人奪得總冠軍。」

(中時電子報)