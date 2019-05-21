行政院長蘇貞昌上午與工商協進會舉行座談。對於企業關心用電問題，蘇揆表示，今明兩年備用容量率15％，備轉容量率10％充裕供電足以供應台商回流用電需求，誠懇明白報告，也請大家放心投資；工商協進會理事長林伯豐則說，對於穩定供電應該有合理電價，應將核能做為儲備電源。

蘇揆說，經濟要怎麼拼起來，一定要營造好的環境，包括所得稅法修法、產創條例延長10年、及海外資金匯回專法，政府的台商回台投資方案非常有效才5個月，政府已核准55家廠商回台，投資金額有近3000億元，創造3萬個就業機會，已動土的有37家，可見台商用腳投票，已破了今年預計2500億元目標，現在目標加倍預計挑戰5000億元回台投資金額。

為了讓企業有信心，蘇揆也說，去年工業用電1556億度創下新高，政府對於如何提高再生能源佔比，做了非常大的努力，彰化風力電廠已由經濟部長主持動 工，在林口通宵大林電廠的新機組陸續加入供電，今明兩年備用容量率15％，備轉容量率10％充裕供電足以供應台商回流用電需求，誠懇明白報告，也請大家放心投資。

林伯豐則說，蘇揆上任以來宣示組成接地氣內閣，但面對台商回台投資，希望政府強化相關政策措施，在改善投資環境方面，應協助企業找到適合的土地，並確保勞動條件符合企業需求，例如不宜新增長照的照護假，罷工也不宜由代表性不足的職業工會發起，應該由雇主與企業工會協商。

他並表示，對於穩定供電應該有合理電價，政府應將核能做為儲備電源，確保綠能轉換的過程中不缺電，蘇揆所宣示的備用容量率15％，備轉容量率10％這是企業期待希望的，但不宜強制用電大戶購買綠電;政府也要檢討不合宜的稅制，包括取消貨物稅，印花稅、股利所得稅率應一致、修正財政收支化分法、以及海外資金回台優惠稅率減半的擴大適用範等，

此外，林伯豐也建議加強對外經貿關係，爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP及「區域全面經濟夥伴協定」RCEP，並跟主要貿易國簽定FTA或投資協議，強化台灣產品出口優勢。

(中時 )