民進黨總統初選參選人賴清德上廣播節目說明。(黃世麒攝)

民進黨總統初選參選人賴清德上廣播節目說明。(黃世麒攝)

民進黨總統初選參選人賴清德上廣播節目說明。(黃世麒攝)

民進黨明天召開中執會，表決總統初選期程等議程，前行政院長賴清德今接受專訪表示，「如果你認為你擁有多席次中執會，可以制定這個遊戲規則，說這也是民主，這是陷民進黨於不義而已，完全違反民主精神」，民主是人民作主，每個人權益都ㄧ樣，民主的意義就是公平原則，不是一方改變規則，另一方就要被迫接受。

他也向中執委喊話，若把民進黨引以為傲的民主精神跟民主制度破壞，最後誰初選勝利，也難杜社會悠悠之口，明天中執會要注意。

賴清德今接受寶島聯播網主持人簡余晏及汪潔民專訪時指出，「318我登記以前，少有人會聽到，小英總統連任可望成功」，所以很多人擔心，民進黨輸掉總統大選，立委席次又大幅減少，失去的不只是政權，主權及民主勢必造成衝擊。

他說，兩個多月來，針對黨內初選，他登記初選前，黨內初選辦法、期程都已經公告，但很遺憾，初選期程已被更改兩次，現在立委初選已經完畢，總統也應該五月底完成，登記初選時已經知道初選辦法，「現在初選到一半，你有不同要求，但基於黨的和諧跟未來團結，只要合理我都願意討論，不過兩次協調會中，並不合理」，所以黨昨天也公布，兩次協調沒有結果，就回到黨的辦法，就是包括「期程五月底，初選民調有共識就用對比，沒有共識就是互比、家戶民調」，ㄧ切回到黨的制度。

他說，「有人提醒我說，總統掌中執會及中常會，可能會去修改辦法，但我認為切切為不可，民進黨這場初選務必要守住民主精神」，要能公平舉辦這場初選，失去民主精神也破壞公平的民主制度，任何人要贏一定要乾淨贏，沒有達到這個目標，無法團結黨內，也無法凝聚社會已經分散的力量，在大選非常不利。

賴表示，他希望明天中執會，過去對台灣民主，這些中執委對台灣都非常有貢獻，要體認，希望民進黨要有一個民主的制度，要有公平初選程序，大家都會支持公平初選勝利的人。若把民進黨引以為傲的民主精神跟民主制度破壞，最後誰初選勝利，也難杜社會悠悠之口，明天中執會要注意。

被問到，若明天中執會通過6月10日後才做民調，或民調加入柯文哲及變五成手機比例，算乾淨辦法？他說，「我不能認為昨天談判是破裂，是沒有新的共識」，選舉已經一半，已有既有制度在，若沒有新共識，就照原有的制度走，總統若有新的看法，雖然制度已成且已經公告，基於黨的和諧及未來團結，他們已開放態度可以討論，但看來顯然不是，不是想要有理性討論及結果，沒有新共識，當然要回到原來辦法，若要用簡單「破裂」兩個字，會誤解好像沒有基礎，但是其實有基礎跟制度。

被問到蔡英文陣營代表林錫耀提出要中執會決議，6月15才要決定民調，「你退兩步人家要你退四步、你退四步卻要你全部退，心情如何？」賴清德說，受到干擾是不會，的確有意外，他們持開放的心，是為了未來團結，但顯然對方目的目的並不在此。

他說，中執會是民主機制，總統也不只一次說尊重黨的機制，但是黨辦法已經公告，有任何意見應該公告前提出，且這套辦法也是總統在當黨主席制定的，但不能像主持人說，聯考拗到一半才要改考試規則，這不行，「你認為你可以掌握中執會及中常會多數就可以任意改，然後跟社會說，這也是民主，這社會是不會接受，如果你認為你擁有多席次中執會，你可以制定這個遊戲規則，說這也是民主，這是陷民進黨於不義而已，完全違反民主精神」。

(中時 )