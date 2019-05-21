日本《朝日新聞》18、19日做的一項民意調查顯示，一般民眾認為最適合接任日本首相安倍晉三，成為下屆自民黨總裁(黨魁)的人選，第1是前首相小泉純一郎之子、眾議員小泉進次郎，支持者占29％；前防衛、農水大臣石破茂，占17％；官房長官菅義偉占6％。

調查中列舉了6人的姓名，其餘3人為前外務大臣岸田文雄、前總務大臣野田聖子、現任外務大臣河野太郎，3人的支持率皆為4％。此外，有26％的受訪者認為適任首相的人選並不在這6人當中。

帥氣、辯才佳的小泉，支持者當中男性占26％，女性占32％。硬漢形象的石破則相反，男性支持者占22％，女性占12％。不支持安倍內閣而支持石破者占25％。

菅義偉獲得來自安倍內閣支持層及自民黨支持層約11％的支持，來自無黨派階層的支持則停留在4％。

朝日去年10月也做了同樣的調查，對象是除了菅義偉之外的5人，他們的支持率分別是，小泉28％；石破22％；河野6％；岸田5％；野田4％；「不在其中」28％。

(中時 )