陳沂質疑館長捐錢非用個人名義，館長回應。(影／取自YOUTUBE)

館長(陳之漢)日前被苦苓質疑收錢才幫韓國瑜說話，讓他連忙開直播落淚澄清，苦苓隨後也公開道歉，不過網路紅人陳沂卻跳出來反問：「在這裡提供苦苓一個解套的方法，與其證據不足質疑館兒選前拿錢帶風向，不如質疑館兒五年捐的三千萬打哪來？」對此，館長也公開解釋了。

館長被苦苓質疑收某某黨的錢，才捐給高雄50萬元，對此，他開直播否認，並透露自己捐錢沒在停的，5年多來捐了3千多萬，對此，陳沂也質疑這3千萬的來源，因為據館長本人所說，「他只是受雇的健身房經營者，一個月拿十來萬的月薪，所以算一下，假設一個月十萬，五年下來不吃不喝也只有600萬，哪來三千萬可以捐？」

而館長面對質疑，也直接公開自己公司的股東結構和背後金主，他表示現在旗下有2間成吉思汗、鐵木真、忽必烈、可汗及惡名昭彰，其中成吉思汗、鐵木真他佔股70%、忽必烈佔30%、可汗及惡名昭彰都是100％，以總體來看，他佔整個企業的60%以上。

而他透露賺來的錢都是再投資或是分給股東，所以「現在還在還本，還的快完了，我們還沒回本」，但決議上他說了算，因為股東都是他兄弟，「也就是我說要捐錢，誰敢攔我？沒人敢攔我」。另外公司除了他，還有個秘密人物，就是負責管帳的總監，所以他的決策權有7、80%以上，那些錢也可說成是他的錢，但「我寧願先把肉割給股東吃，但如果我說要捐錢他們也都尊重」。

而陳沂似乎聽到館長的解釋，又在臉書寫下，「都這樣說了清清楚楚不是個人名義，那要探究的就不是逃漏稅問題，是說謊，把公司捐的說成自己」，質疑他不是拿自己的錢，不能說是「個人名義」。

(中時電子報)