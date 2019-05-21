總統蔡英文最近被封為「辣台妹」，發言十分嗆辣。昨日小英又「撿到槍」，嗆鴻海董事長郭台銘應思考，「他的工廠內怎會有如此多年輕人想不開」。此話一出，遭外界批判失言。對此，前警察大學教授葉毓蘭痛批，2017年，約有25位公務員自殺死亡，要算誰的？
蔡英文日前至高雄的內門紫竹寺參拜後，接受媒體聯訪，對於郭台銘批評她「念台大法律系時，開汽車上學，但我卻是騎摩托車送貨，她怎能苦民所苦」的看法時，小英反嗆郭董「台灣首富講這個話，說服力比較不強，郭董事長應思考，他的工廠內怎會有如此多年輕人想不開？」
此話一出，遭外界批判小英嚴重失言，非常不厚道。對此，葉毓蘭也在臉書發文表示，2017年台灣有3871人自殺死亡，約有25位公務員自殺死亡，要算誰的？底下網友也紛紛表示，「他不提這事就算了，一提反而自掘墳墓」、「說得好」、「她當沒看到」！
文章來源：葉毓蘭臉書
(中時電子報)
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