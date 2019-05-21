軍官娶俄羅斯美嬌娘還偷吃 旅館來電「忘包」露餡 09:502019/05/21 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 職業軍人娶俄羅斯籍美嬌娘還偷吃，因「忘包」露餡。（示意圖／達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名娶了俄羅斯正妹的吳姓職業軍人，雖家中有美嬌娘，還在外面找一夜情，因為賓館打電話到家裡「忘了拿走包包」，被俄羅斯籍妻子接到，吳男偷吃的事情才曝光。 據《三立》報導，吳男的俄羅斯籍妻子，去年10月14日接到萬華某家商務旅館的電話，指吳男10月8日到旅館休息，忘了把隨身包包帶走。經向丈夫質問，吳男坦承偷吃，並交出偷情黃姓女子的手機號碼，吳妻則對黃女提告妨害家庭。 北檢偵辦時，黃女稱手機號碼被盜用，吳男也稱一夜情對象不是她，最後2人都不起。 (中時電子報) #俄羅斯 #手機 也許您會感興趣 推薦閱讀 安兔兔4月安卓手機性能榜公布 華為擠不上前十名 00:012019/05/17 科技 好大的口氣！ 普丁上演76架蘇-57採購秀 13:022019/05/17 軍事 婦人酒後揮刀 勇警10秒空手奪刃 13:122019/05/17 社會 空難死要拿行李 後排乘客葬生火海 18:232019/05/17 時事 普丁曾批美 盜取人類身體密碼 04:092019/05/18 話題觀察 歐美用戶延後換機 英最念舊 04:102019/05/20 全球財經 俄羅斯股市上周漲幅逾3％ 股價仍具吸引力 13:162019/05/20 財經 小米第一季手機營收270億人幣 出貨量全球第四 21:202019/05/20 財經 華航客機彩繪師點綴客房 來去大學實習旅館住一晚 23:242019/05/20 生活 獨家》礁溪首家自助Check in旅館 品文旅一手報導 09:172019/05/21 旅遊 社會熱門新聞 人妻到家 小王傳訊：老公無法滿足你，我來 - 社會 正妹瑜珈墊「ㄇ字腿」秀美臀 網喊：會升天 - 社會 跆拳金牌＋戴資穎姊妹淘 偷到她家的下場… - 社會 爸爸滿臉長疱疹 原來是女兒害的 - 社會 當兵當到不想回家 原來竟為了「他」.... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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