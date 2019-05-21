一名娶了俄羅斯正妹的吳姓職業軍人，雖家中有美嬌娘，還在外面找一夜情，因為賓館打電話到家裡「忘了拿走包包」，被俄羅斯籍妻子接到，吳男偷吃的事情才曝光。

據《三立》報導，吳男的俄羅斯籍妻子，去年10月14日接到萬華某家商務旅館的電話，指吳男10月8日到旅館休息，忘了把隨身包包帶走。經向丈夫質問，吳男坦承偷吃，並交出偷情黃姓女子的手機號碼，吳妻則對黃女提告妨害家庭。

北檢偵辦時，黃女稱手機號碼被盜用，吳男也稱一夜情對象不是她，最後2人都不起。

(中時電子報)