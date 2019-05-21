台北市長柯文哲說8年5萬戶的社宅政策錯了，內政部次長兼住都中心代董事長花敬群在臉書暗諷，大選年開始了，選舉話術與偏見的惡靈，像季節病般自然飄出來了。

花敬群說，近三年前，住宅法修法完成，內政部成立社宅融資平台。有一天，柯P市長對他說，謝謝有這個平台，讓台北市推動社宅的財務負擔減輕兩百多億元，讓他可以放手推動。

花敬群並說，他告訴柯市長「如果興建費用全部向銀行融資，用租金收入長期償還，興建過程的利息中央全部補貼，全部九百多億元的興建費用，其實不需要用到市府經費，減輕的財政負擔更多。」他記得柯P還感謝中央的好政策。

他表示，中央政府在社宅政策第一階段的核心工作，是擬定大目標，設計好制度與條件，讓地方政府能夠放手去做，不需要跟著做相同的事；

現在應該是進入第二階段的時候了。地方政府做不來的，中央政府有責任去補實。還好，營建署與國家住都中心已經籌備半年多，將士與糧草也逐步整裝待發。

(中時 )